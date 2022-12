Thiago Simpatia não reconhece Isabel Teixeira e a expulsa de transmissão ao vivo - Reprodução de vídeo / TV Globo

Thiago Simpatia não reconhece Isabel Teixeira e a expulsa de transmissão ao vivo Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 31/12/2022 12:21 | Atualizado 31/12/2022 12:35

Rio - O repórter Thiago Simpatia cometeu uma gafe durante uma transmissão ao vivo para o "É de Casa" da corrida São Silvestre, em São Paulo, na manhã deste sábado. Enquanto falava sobre o evento, o profissional foi surpreendido por Isabel Teixeira, que deu vida à Maria Bruaca, em "Pantanal". Ele não reconheceu a artista, que participou da corrida, e a afastou do microfone.

fotogaleria

O mal-entendido começou com uma brincadeira da atriz. Ela apareceu atrás do repórter mostrando sua medalha. Logo depois, ela pediu: "Queria mandar um beijo". Sem reconhecê-la, Thiago a afastou do microfone: "Depois você manda um beijo, agora não dá, peraí! Daqui a pouco você manda!", disse ele.