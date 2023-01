Atriz Paloma Bernardi lembra que estava afastada da RecordTV desde a produção 'Apocalipse' - Divulgação/João Villa

Atriz Paloma Bernardi lembra que estava afastada da RecordTV desde a produção 'Apocalipse' Divulgação/João Villa

Publicado 02/01/2023 06:00

Rio - Paloma Bernardi se despediu de 2022 com a alegria de mais um feito importante em sua carreira. Aos 37 anos, a atriz fez seu retorno à TV aberta ao estrear como Bate-Seba em "Reis", na RecordTV, depois de cinco anos afastada do formato e da emissora paulista. A artista abre o jogo sobre a emoção de interpretar a futura mulher do rei Davi na série bíblica e adianta o que o público pode esperar da sexta temporada, intitulada "A Conquista".

Galeria de Fotos Paloma Bernardi interpreta Bate-Seba em 'Reis', da RecordTV Divulgação/João Villa Paloma Bernardi Divulgação/Adri Lima Paloma Bernardi Divulgação/Adri Lima Paloma Bernardi Ag. News

"Eu tenho uma relação muito forte com Deus e poder vivenciar a experiência de uma novela bíblica é algo que agrega não só para a Paloma profissional, como também para a Paloma que tem a sua fé lapidada diariamente. Além disso, fiquei muito feliz de voltar a um lugar que sempre me abraça com muita confiança no meu trabalho e receber a Bate-Seba é mais um presente de uma grande história para ser contada como atriz", declara.

Após estrear na quinta temporada, que chegou ao fim em dezembro, Paloma explica o desafio que enfrenta para dar vida à personagem de "Reis". "Uma das primeiras coisas que fiz foi ler a Bíblia e ver qual a sua importância, como a história dela vai se desenvolver. Por ser uma mulher israelita, ela tem costumes diferenciados da nossa realidade, então procurei saber mais sobre para conseguir uma maior conexão", conta a artista.

"A novela traz culturas, tradições e costumes de uma outra época, o que torna o papel mais desafiador. Junto com o resto do elenco, realizamos estudos de texto e ensaios para descobrir as relações familiares e afetivas que a personagem tem. Aprofundamos também as questões emocionais, já que ela era muito intensa em todos os seus momentos, cresceu sem o amor paterno e sempre buscou um porto seguro nos homens", avalia Paloma.

Longe da RecordTV desde que interpretou Isabela na novela "Apocalipse", a atriz comemora a oportunidade que recebeu de trabalhar com o formato em que ficou conhecida, passando por tramas como "Viver a Vida" e "Salve Jorge", ambas da TV Globo. "Durante os últimos cinco anos, foquei mais no teatro, canais de streamings e cinema, e foi incrível. Isso proporcionou muitas experiências em vários setores da dramaturgia, o que lapidou o meu lado de artista multifacetada", destaca.

"Fazer esse retorno é realmente muito emocionante, principalmente pela volta de ter aquela comunicação diária com o público. Sinto que consigo entrar na casa das pessoas por via desses projetos e senti que a troca é realmente mais íntima, me dando a possibilidade de absorver mais da ligação com o nosso público", completa Paloma, que também poderá ser vista nas telonas em dose dupla, como a protagonista dos filmes "TPM! Meu Amor" e "Ninguém é de Ninguém", previstos para chegar aos cinemas em 2023.

Ansiosa pelo ano que se inicia, a atriz revela a expectativa para a próxima temporada de "Reis" e antecipa os conflitos que sua personagem viverá: "Fortes emoções estão por vir… Bate-Seba vai sentir o peso da culpa e sofrer muito. Ela terá conflitos internos dentro da sua vida particular, íntima e também afetiva entre Rei Davi e Urias. Apesar de ser uma obra de época, trabalhamos temas atuais na nossa série, tenho certeza que o público vai se identificar e ficará com mais vontade de assistir", garante.