Datena critica ausência de Neymar no velório de Pelé - Reprodução/Band

Datena critica ausência de Neymar no velório de PeléReprodução/Band

Publicado 03/01/2023 12:32 | Atualizado 03/01/2023 13:50

Rio - Datena ficou indignado, nesta segunda-feira (2), com a ausência de Neymar no velório de Pelé, que morreu, aos 82 anos, no último dia 29 de dezembro, de falência múltipla dos órgãos. Enquanto exibia imagens do estádio Vila Belmiro, em Santos, o apresentador do "Brasil Urgente", na Band, foi informado que o Paris Saint-Germain, time da França, não liberou Neymar para participar da despedida do rei do futebol. O jornalista então criticou o atleta por pressionar o clube apenas quando lhe convém.

fotogaleria

"Se aperta, ele viria. Se o Neymar quisesse ser liberado, ele viria... O Neymar podia muito bem ter pressionado o PSG pra vir pra cá. Ele já pressionou várias vezes para vir em festa, por que não pressionar para dar um adeus ao Pelé?", questionou Datena.

"Acho que o Neymar, como jogador brasileiro, tinha como obrigação pelo menos passar pelo caixão do Pelé para se despedir. Seria uma imagem muito legal para reestruturação do futebol brasileiro, se é que ela existe com esses personagens que esquecem das origens e da [própria] história", acrescentou. Neymar Santos, pai do craque, esteve presente no velório de Pelé e confirmou que o PSG não liberou o atleta.

O âncora continuou fazendo críticas aos jogadores atuais da Seleção Brasileira, afirmando que a necessidade de ostentar na internet está acima da prioridade de representar o país em competições internacionais. "Estão tão distante do povo, é por isso que a gente não ganha uma Copa do Mundo há 20 anos. Quem não se lembra da história e das origens, realmente não têm uma entrega necessária no momento da disputa de um campeonato", disse o jornalista.