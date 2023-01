Ângelo Rodrigues e Emanuelle Araújo em cena de ’Olhar Indiscreto’ - Aline Arruda / Netflix

Rio - A série "Olhar Indiscreto", que estreou esta semana na Netflix, é um suspense psicológico regado a muito sexo. Os telespectadores podem contar com cenas de nudez, sadomasoquismo e relações em grupo. Na trama, criada e escrita pela argentina Marcela Citterio e adaptada pela brasileira Camila Raffanti, Débora Nascimento vive Miranda, uma jovem hacker e vouyer que observa todos os dias pela janela sua vizinha do prédio da frente, Cleo, uma prostituta de luxo interpretada por Emanuelle Araújo.

Tudo começa a mudar para Miranda quando Cleo pede que ela tome conta de seu cachorro enquanto viaja para acompanhar um cliente. A partir daí, Miranda entrará em um triângulo amoroso cheio de reviravoltas e muita sedução. Os outros lados desse triângulo são justamente os atores Nikolas Antunes, que vive o personagem Fernando, e o português Ângelo Rodrigues, que dá vida ao misterioso Heitor.

"No decorrer da vida, todos nós somos os mocinhos ou vilões da história de alguém. Se fazemos tudo em prol do amor e estamos loucamente apaixonados, agimos como mocinhos; se alguém próximo nos trai, reagimos com o mesmo rancor e vingança de um vilão do cinema. Esta dualidade faz parte da natureza humana, e o Heitor não foge à regra. É um homem poderoso, profissionalmente inflexível, invejado no mundo empresarial; um pai extremoso, e um herói aos olhos da filha", diz Ângelo Rodrigues sobre seu personagem.

O ator conta quais foram os principais desafios durante as gravações de "Olhar Indiscreto". "Foi a primeira vez que estive num set apenas com mulheres trabalhando. Como falamos de cenas com alguma nudez, foi uma novidade total poder fazê-las na frente de uma assistência exclusivamente feminina. Ultrapassar esse fato foi a minha maior dificuldade, mas contamos com o apoio da nossa coordenadora de intimidade, Barbara Harrington, para que todo o elenco envolvido se sentisse confortável e à vontade para entregar o que nossos personagens precisavam para a cena", explica.

"Sinto que agora tenho mais empatia pelo trabalho das atrizes nestas cenas, porque o que é comum acontecer é o oposto. Geralmente, as atrizes ficam parcialmente nuas na frente de um mar de homens. Agora, pela primeira vez, pude sentir o que elas sentem", completa o ator.

Já para Nikolas Antunes um dos grandes desafios é fazer com que as cenas sejam críveis. "Sem dúvidas o maior desafio é fazer algo realista, com sentimentos e impulsos verdadeiros, mas respeitando as particularidades e limites do parceiro de cena. Parece simples, mas não é. Eu não tenho problemas com exposição desde que ela seja justificada", garante.

Voyeurismo

Um dos temas da série é o voyeurismo. Para Ângelo, todo mundo tem um pouco de vouyer. "Não abrandaríamos a velocidade do carro para ver um acidente se não fôssemos voyeurs. Reality shows não teriam tanto sucesso se não sofrêssemos desse mal. Ser voyeur é parte integrante da natureza humana", analisa o ator, que conta como se preparou para a série.

"Para entrar na psicologia do personagem, comecei a observar as pessoas que moravam no prédio da frente. Como a série foi filmada em São Paulo, não é difícil estar rodeado de prédios gigantes. Eu ficava atento a como meus vizinhos se movimentavam dentro de casa, tentava entender as dinâmicas entre eles, imaginava o que diziam através da linguagem corporal. Gosto de observar o outro, é matéria-prima para a minha profissão e uma fonte eterna de mistério", afirma.

Nikolas Antunes concorda com o parceiro de cena. "Eu penso que sim (todo mundo tem um pouco de vouyer), desde que você goste de sexo e não seja reprimido por alguma questão cultural ou religiosa. Eu costumo naturalizar bastante o sexo e, desde que não falte com respeito às pessoas, qual o problema de olhar um pouco para o que se gosta?", questiona.

Sedução



Na série, Heitor (Ângelo Rodrigues) e Fernando (Nikolas Antunes) são muito sedutores e se envolvem com várias mulheres. Os dois atores afirmam ter comportamentos diferentes de seus personagens. "Sou mais relaxado que o Heitor nesse quesito. Ele vê o sexo como uma forma de exorcizar os seus demônios, eu não chego a tanto. Gosto mais de estar tranquilo no meu canto", diz Ângelo. "Já fui mais agitado quando mais jovem, hoje sou bastante tranquilo. O tempo passa e as prioridades mudam", analisa Nikolas.