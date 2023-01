Luiz Fortes brilha em Todas as Flores como Rômulo - Carlo Locatelli / Divulgação

Luiz Fortes brilha em Todas as Flores como Rômulo Carlo Locatelli / Divulgação

Publicado 06/01/2023 05:00

Rio - Luiz Fortes, de 21 anos, é só alegria com sua estreia nas telinhas em "Todas as Flores", novela de João Emanuel Carneiro, exibida no Globoplay. Na trama, ele interpreta Rômulo, uma das vítimas do esquema ilegal de tráfico humano. Filho de retirantes do Nordeste e de uma família periférica, que passou necessidades em São Paulo, o ator buscou inspiração em sua própria história para compor o personagem.

fotogaleria

"Muitas referências foram de histórias vivenciadas pelos meus antepassados. Tive um tio que desapareceu com a mesma história do meu personagem e até hoje não foi encontrado, recebeu uma proposta de trabalho e nunca mais voltou", conta Luiz. "Além de referências da família, pesquisei sobre o assunto e busquei ver a expressão dele na dramaturgia. Assisti a suspenses de Alfred Hitchcock, Jordan Peele e filmes e séries com grandes cargas dramáticas", completa o ator.

Outra coincidência com Rômulo é que o paulista também fez parte de um projeto social, a Fundação Salvador Arena, que diferente da obra social de fachada de Zoé (Regina Casé) no folhetim, o ajudou em sua formação pessoal. "Entrei na fundação com oito anos. Lá tinha de tudo, desde aulas da grade curricular até aulas extracurriculares como esportes, cerâmica, aeromodelismo, teatro, oficina, agricultura, robótica e arte. Ajudou muito na minha formação como pessoa, aprendi a estudar melhor, me dedicar mais e enxergar um futuro melhor", avalia.

Após a primeira experiência em novelas, Luiz, que brilhou no teatro em "Confissões de Adolescente", "Pluft - O Fantasminha" e "O Pagador de Promessas", diz que pretende fazer mais trabalhos audiovisuais. "Quero fazer mais novelas, séries e filmes. É sempre bom estar produzindo, o audiovisual brasileiro está crescendo bastante, quero fazer parte dessa história. Sonho com muitos papéis, principalmente aqueles que fogem do estereótipo, aqueles que possam fazer outros jovens pretos se enxergarem naquela posição".

Título de galã e cantadas

Com o sucesso de 'Todas as Flores', Luiz ganhou visibilidade e tem recebido recebido muito carinho do público nas redes sociais. "Comecei a receber bastante mensagens pelo Instagram. Muito legal ver que a galera está acompanhando a novela e observando nosso trabalho. Sou muito grato por todos que mandam mensagens elogiando e falando que se inspiram, isso te faz sempre querer melhorar", afirma.

Após conquistar o título de galã, o paulista ainda admite que o assédio aumentou. "Confesso que estou recebendo bastante cantada", diverte-se. Apesar de estar solteiro, Luiz diz que não está em busca de um novo amor. "Por enquanto, estou focado na minha carreira e criar experiência para ter repertório e vivências".