Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, diz ter desistido de procurar por pais biológicosReprodução / Instagram

Publicado 05/01/2023 14:01 | Atualizado 05/01/2023 14:01

Rio - Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, explicou o motivo de não ter procurado seus pais biológicos. Em entrevista para o programa "A Tarde é Sua", da RedeTV!, a apresentadora de 51 anos, que foi adotada pelo dono do SBT quando ainda era recém-nascida, admitiu que não queria magoar o pai.

"Teve uma época que veio uma certidão na minha mão e eu fui atrás. Eu sempre tive mais curiosidade de conhecer minha mãe [biológica] do que meu pai. Por aquela coisa do: 'Com quem eu me pareço?'", contou.

Durante o bate-papo com Sônia Abrão, Silvia disse que aos 5 anos de idade, o próprio Silvio revelou que ela era uma "filha do coração", e já adulta, na tentativa de não deixá-lo triste, ela desistiu da busca pelos outros pais. "Ele ficou chateado. Eu fui atrás, mas aconteceu uma situação meio estranha comigo e com o meu pai e morreu o assunto. Ele que me registrou, a mãe Cidinha [Maria Aparecida Vieira Abravanel (1938-1977), primeira mulher de Silvio Santos] que me registrou e baile que segue", afirmou.

Na conversa, a filha do dono do SBT disse ainda que algumas pessoas usam o fato de sua adoção para tentar atacá-la nas redes sociais. "As pessoas falam para eu não esquecer que sou adotiva. Elas acham que isso me incomoda", zombou.

A apresentadora garantiu que apesar de tudo, não sente rancor dos pais biológicos. "Eles me deram a vida. Eu não julgo a minha mãe, eu não sei por que ela não pôde ficar comigo. Mas ela me deu o dom da vida. Ela tinha dois caminhos: me ter ou me tirar", ponderou.