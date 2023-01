Emanuelle Araújo é destaque na série ’Olhar Indiscreto’, da Netflix -

Publicado 08/01/2023 05:00

Rio - Com três décadas de carreira, Emanuelle Araújo, de 46 anos, continua surpreendendo com seu talento. Destaque em "Olhar Indiscreto", da Netflix, a atriz começa a trama, criada e escrita pela argentina Marcela Citterio e adaptada pela brasileira Camila Raffanti, como a acompanhante de luxo Cleo. Ao longo da série, o público conhece um pouco mais sobre a história de vida da personagem e descobre suas novas facetas.

"A Cleo é uma faceta dessa mulher, que se revela Ana e, por último, Gabriela. Essa personagem foi muito difícil e desafiadora porque era necessário ter muito cuidado para não denunciar as outras facetas dela para manter o mistério. Era necessário que ela fosse construída aos poucos. Ao mesmo tempo que é uma mulher que tem a liberdade do corpo, tem um aprisionamento psicológico", destaca Emanuelle.

Logo no primeiro episódio, Cleo aparece em cenas quentes de sexo e sendo observada por Miranda (Débora Nascimento), uma jovem hacker e voyeur. Ao ser questionada se também tem o olhar indiscreto para algumas situações, Emanuelle se diverte. "Não sou muito voyeur, não", diz ela, que explica: "Gosto muito do meu mundinho. Gosto do que está ao meu redor, não tenho essa curiosidade de saber da vida dos outros".

Recém-casada, a artista ainda revela se levou algum aprendizado da personagem para sua vida sexual com o marido, Fernando Diniz. "Não, eu estou bem do meu jeitinho. O jeitinho Manu é bem mais legal", opina. Sexualidade, inclusive, nunca foi tabu para ela. "Eu sou baiana. Na minha terra, a gente não tem tabu com sexualidade, a gente lida bem com nossos corpos. Isso nunca foi um grande lance pra mim".

Com um papel na série cheio de reviravoltas, Emanuelle comemora o sucesso de "Olhar Indiscreto", que segue no top 10 da Netflix, e conta que tem recebido retorno do público de outros países sobre sua personagem. "Quando eu faço um trabalho, não fico focada no resultado. Depois que 'entrego' a personagem me desapego um pouco. Mas confesso que fico surpresa com essa repercussão toda. De fato, é um trabalho que está pegando as pessoas. Tenho recebido muitas respostas do público sobre a reviravolta da Cleo. Recebo mensagens de gente da Espanha, da Turquia".

Trabalho nas telonas

Emanuelle está no elenco do filme 'Meu Sangue Ferve por Você', que tem estreia prevista para o primeiro semestre deste ano. "É um filme muito gostoso sobre a história do Sidney Magal com a mulher, a Magali. No longa, eu interpreto a mãe da Magali, que teve a filha muito nova e tinha medo do envolvimento amoroso dela com outros caras e, principalmente, com um famoso. O filme tem um tom de comédia, foi bem divertido de fazer", frisa.

Mostrando sua versatilidade, a atriz arrasa em 'O Barulho da Noite'. "Este trabalho tem uma história bem dramática. Interpreto a Sônia e contraceno com o Marcos Palmeira. Esse filme é ainda mais especial porque tive a honra de fazer minha estreia dirigindo a trilha sonora".

Retorno às novelas

Longe das novelas desde "Órfãos da Terra" (2019), da TV Globo, a atriz abre o jogo e conta se tem planos de voltar a atuar neste formato audiovisual. "Eu sou de todo lugar, mas de lugar nenhum (risos). Eu trabalho, independente de ser série, novela, filme... O que posso te afirmar é que amo bons personagens. Tenho dez anos de TV Globo, fiz muitas novelas. Se tiver uma proposta boa de um personagem de novela ou outro formato que me interessar vou fazer", afirma Emanuelle, que atuou em "Malhação" (2004), "Pé na Jaca" (2006), "A Favorita" (2008), "Cordel Encantado" (2011) e "Gabriela" (2012).

Maternidade

Mãe de Bruna, de 28 anos, Emanuelle se derrete pela filha. "Ela é psicanalista, uma mulher intelectual, super profunda no trabalho. É uma menina que me dá muito orgulho. Somos bem próximas e temos muitas afinidades", comenta. Casada com o fotógrafo Fernando Diniz, a atriz não descarta a possibilidade de ser mãe novamente. "Não penso nisso no momento, mas também não descarto".