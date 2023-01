Jenna Ortega interpreta Wandinha, na série homônima da Netflix, que vai ganhar uma segunda temporada na Netflix - Divulgação / Netflix

Jenna Ortega interpreta Wandinha, na série homônima da Netflix, que vai ganhar uma segunda temporada na NetflixDivulgação / Netflix

Publicado 06/01/2023 14:24 | Atualizado 06/01/2023 14:29

Rio - Os fãs de Wandinha já podem comemorar! A Netflix confirmou, nesta sexta-feira, que a série que quebrou recordes de audiência vai retornar para uma segunda temporada. Detalhes sobre a nova leva de episódios e informações adicionais serão compartilhados em breve.

fotogaleria

"Tem sido incrível poder criar um show que se conecta com as pessoas ao redor do mundo. Estamos muito animados e emocionados em poder continuar a jornada de Wandinha na segunda temporada. Mal podemos esperar para mergulhar de cabeça em uma nova temporada e explorar ainda mais o universo da Escola Nunca Mais. Só precisamos ter certeza que Wandinha não esvaziou a piscina", disseram os showrunners Alfred Gough e Miles Millar ao "Tudum.com".

"Wandinha" é uma série de mistério com toques sobrenaturais acompanha a trajetória de Wandinha como aluna da Escola Nunca Mais. Lá, ela tenta dominar suas habilidades psíquicas, acabar com uma monstruosa onda de assassinatos que aterroriza a cidade e resolver o mistério sobrenatural que envolveu seus pais 25 anos antes. E, além de tudo isso, ela ainda tem que lidar com relacionamentos complicados na Nunca Mais.

Confira alguns dados sobre a série:

- "Wandinha" é uma das séries mais bem sucedidas da história da Netflix. Ficou em segundo lugar entre as séries de TV mais populares (de língua inglesa) com 1.237 bilhões de horas assistidas nos seus primeiros 28 dias.

- Mais de 182 milhões de assinantes já assistiram à série desde sua estreia (1.237 bilhões de horas divididos por 6.8 horas).

- "Wandinha" ultrapassou a marca de 1 bilhão de horas três semanas após estrear - juntando-se às séries "Stranger Things 4" e "Round 6" como o terceiro título a alcançar este feito nos seus primeiros 28 dias.

- A série quebrou o recorde de maior número de horas assistidas em uma semana para uma série de TV em inglês na Netflix – não uma, mas duas vezes – quando estreou em primeiro lugar com um recorde de 341,23 milhões de horas assistidas, e novamente em seu segunda semana com impressionantes 411,29 milhões de horas assistidas.

- A icônica cena da dança de Wandinha se tornou viral globalmente nas redes sociais. Fãs criaram conteúdo utilizando a música “Bloody Mary”, de Lady Gaga, levando a um aumento nos streams da música em mais de 1,800% no Spotify comparado ao mês anterior ao lançamento da série. Até Lady Gaga se juntou à brincadeira.