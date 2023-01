Maria Beltrão comete gafe no É de Casa - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 07/01/2023 12:50

Rio - Maria Beltrão, de 51 anos, cometeu uma gafe no "É de Casa", da TV Globo, na manhã deste sábado. A apresentadora se confundiu e trocou a palavra 'pamonha' por 'maconha', ao vivo, ao comentar a variedade de quadros relacionados a comida na atração. Ao perceber o erro, ela rapidamente se corrigiu.

"Gente, esse programa está dando uma fome. Já falando de maconha… De maconha não, olha só que horror. É que estão falando que eu estou com larica lá na internet. Que horror, gente. Já falamos de pamonha, daqui a pouco tem pastel… Daí depois vem o Rodrigo Hilbert. É muita fome que tá dando neste programa, minha gente”, disse Beltrão.

A Maria Beltrão no #EDeCasa!!! pic.twitter.com/n0WjiWs3fY — Virou Festa (@viroufesta) January 7, 2023 O momento, claro, não passou despercebido pelos internautas. "Maria Beltrão falando de maconha e larica logo cedo na TV aberta. Esse é o Brasil livre!", comentou um. "Maria Beltrão confundindo maconha com pamonha. Ri alto", disse outro. "A mulher tem que ter muito jogo de cintura pra falar maconha ao vivo, essa hora da manhã na tv aberta, e conseguir dar a volta por cima com classe. Maria Beltrão rainha do carisma", destacou uma terceira pessoa.

A apresentadora levou a gafe na esportiva e se divertiu através do Twitter. "Viu? Vocês foram implicar comigo, falando disso, porque tô com muita fome, e aí eu vou e falo MACONHA no ar, em vez de pamonha! Minha gente, isso é maneira de entrar no trending topics?", quis saber.