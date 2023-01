Lilia Cabral revela se participaria do BBB - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 11/01/2023 14:00

Rio -Lilia Cabral, de 65 anos, participou do "Encontro", da TV Globo, nesta quarta-feira, e revelou se participaria do "Big Brother Brasil", após ver imagens dos confinados na Casa de Vidro, montada em um shopping da Zona Oeste do Rio. A atriz disse que não iria "nem morta" para o reality e se justificou.

"Nem morta! Gente, eu tenho a minha vida muito bem preservada, tão quietinha… Eu realmente dou muito valor a isso", disse ela, que se explicou: "Eu não estou condenando quem se interessa, até porque isso vai de cada um. Eu jamais vou dizer aqui o que é certo e o que é errado. Eu não tenho esse poder, nem direito. Eu acho que as pessoas estão lá porque elas querem, Cada um tem uma razão, mas eu, na minha forma de ser, não daria mesmo!". "Nem morta! Gente, eu tenho a minha vida muito bem preservada, tão quietinha… Eu realmente dou muito valor a isso", disse ela, que se explicou: "Eu não estou condenando quem se interessa, até porque isso vai de cada um. Eu jamais vou dizer aqui o que é certo e o que é errado. Eu não tenho esse poder, nem direito. Eu acho que as pessoas estão lá porque elas querem, Cada um tem uma razão, mas eu, na minha forma de ser, não daria mesmo!".

Por fim, Lilia admitiu que não conseguiria ficar confinada com outras pessoas e ressaltou: "Quando se é jovem, a gente acaba fazendo todas essas loucuras, que acho até necessárias, pois ali nós vamos nos conhecendo melhor, se educando muito".