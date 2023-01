Sheron Menezzes vive a protagonista de Vai na Fé, Sol - TV Globo / Divulgação

Publicado 16/01/2023 07:00

Rio - A novela "Vai na Fé" estreia nesta segunda-feira, na TV Globo, substituindo "Cara e Coragem" no horário das 19h. Escrita por Rosane Svartman e com direção artística de Paulo Silvestrini, o folhetim promete trazer muita música e leveza para o telespectador. Mas, claro, sem deixar a emoção de lado.

A trama é protagonizada por Sol (Sheron Menezzes), uma mulher que mora no bairro de Piedade, no subúrbio do Rio, e enfrenta as dificuldades do dia a dia com esperança, empatia e garra. Ela mora com a mãe, Marlene (Elisa Lucinda), o marido, Carlão (Che Moais), além das filhas, Jenifer (Bella Campos), de 18 anos, e Duda (Manu Estevão), de 12. Aos domingos, eles vão juntos à igreja do bairro, onde Sol faz parte do coral. Foi lá que ela, ainda jovem, conheceu Carlão.

Certo dia, Sol vai entregar quentinhas em uma casa de shows e reencontra Vitinho (Luis Lobianco), um amigo de longa data com quem perdeu contato e que trabalha na produção do cantor Lui Lorenzo (José Loreto). Vitinho a convida para ser uma das backing vocals do cantor e o convite cai na família de Sol como uma bomba. Mas por conta da quantidade de boletos atrasados, ela acaba aceitando a proposta.

"É muito gostoso ver a Sol, a protagonista, como uma mulher que tem seus problemas, mas que levanta com um sorriso no rosto. Ela trabalha, cozinha, ajuda a mãe a fazer as quentinhas, coloca a roupa pra bater, pega ônibus, vai fazer show... Faz tudo como muitas mulheres fazem no seu dia a dia", comemora a atriz, que vive sua primeira protagonista.

Quem também está ansioso para a estreia é o ator José Loreto, que vem se dedicando intensamente ao personagem e à rotina de gravações. "Eu estou muito feliz. Estou gravando de segunda a sábado, domingo eu estou ensaiando. Se tem uma coreografia (na cena), aí tenho que chegar mais cedo, passar a coreografia. E como a gente se preparou, também estamos improvisando muito. Vamos cantar, dançar, rebolar e dar o nosso melhor, você vão ver", afirma.

Um dos assuntos que chamou atenção do público antes mesmo de a novela estrear é o fato de Sol e sua família serem evangélicos. Rosane Svartaman explica que é natural uma novela com temas tão contemporâneos retratar a realidade dos brasileiros. "É interessante como isso chamou atenção e eu acho isso interessante até do ponto de vista acadêmico. O que faz esse fato chamar tanto atenção? 99% dos brasileiros têm fé e 90% têm uma religião. Então, por que seria estranho que isso fosse uma característica dos personagens? No caso da Sol, não seria estranho aquela mulher, numa família multigeracional, uma família construída com afeto, uma família aspiracional também, não seria estranho que ela fosse evangélica!", acredita a autora, que garante que a religião não é o tema central do folhetim.

"Apesar de a religiosidade não ser um pilar da novela, ela é, sim, um dado importante porque é um dado importante para os brasileiros. É dessa forma que ela aparece na novela, na construção da personagem. Mas o importante mesmo é contar uma boa história, trazer personagens que dialoguem com o público", completa Rosane, que revela quais outros assuntos serão abordados.

"Estamos falando de uma novela contemporânea em que pretendemos, ao longo da trama, iluminar temas diversos que estão muito presentes nos dias atuais. Por exemplo, temos um casal de advogados, a Lumiar (Carolina Dieckmann) e o Ben (Samuel de Assis), que vai retratar a rotina dos tribunais. Justiça é um tema que permeia a novela", avisa.

"Temos o núcleo da universidade que trará a realidade das cotas, da diferença social, da meritocracia, entre outras temáticas que estão presentes na realidade dos jovens de hoje. Estes são dois exemplos de temas da atualidade abordados na novela. Enfim, serão sempre enfoques com perspectivas diferentes, considerando a vivência e a história de cada um, os personagens vão atravessando e vivendo conflitos que qualquer um de nós pode viver", completa.

Rosane conta o que os telespectadores pode esperar de "Vai na Fé". "O que eu espero quando assisto a uma novela é, em parte, entretenimento e um pouco de fantasia e escapismo, então, queremos divertir e emocionar. Uma novela das sete, especialmente, tem como ingrediente muito importante a mistura de gêneros, pois temos um público muito diverso, com adultos, crianças e adolescentes na frente da televisão nesse horário. Então, a história precisa ter um pouco de humor, de drama, de aventura, além de gerações diferentes retratadas para conseguir engajar todas as camadas do público".

Conheça os principais personagens de "Vai na Fé"

Solange, a Sol (Sheron Menezzes) - É uma mulher guerreira, vende quentinhas no Centro da Cidade. Por um acaso do destino, ela vai parar nos palcos pra fazer algo que ama: cantar e dançar.

Lui Lorenzo (José Loreto) - Cantor pop, Lui cresceu à sombra de uma mãe intensa e exuberante, sem a presença do pai, Fábio (Zé Carlos Machado). Bonito e sedutor, é infalível em suas conquistas, desconhece o que é o amor pulando de caso em caso. Isso até encontrar Sol (Sheron Menezzes).

Jenifer Daiane (Bella Campos) - Filha mais velha de Sol (Sheron Menezzes). Jovem estudiosa, sonha em ser advogada. Entra em uma faculdade prestigiada com bolsa de estudos, um grande orgulho para toda a família.

Carlão (Che Moais) - Marido de Sol (Sheron Menezzes). Se apaixonou por ela assim que a viu pela primeira vez, cantando no coral da igreja. Perdeu o emprego durante a pandemia. Antes paciente, ele se torna um homem irritadiço.

Lumiar (Carolina Dieckmann) - Advogada respeitada, conheceu o marido Benjamin (Samuel de Assis) na faculdade de Direito e juntos conquistaram o sucesso na profissão como advogados criminalistas. É feliz em seu casamento com Ben e se sente completa com a relação que tem com o marido, o trabalho no escritório e as aulas que ministra na universidade.

Benjamin, o Ben (Samuel de Assis) - Advogado pragmático, Ben sabe que o rapaz idealista que foi na juventude mal reconheceria o homem que se tornou. Viveu uma paixão com Sol (Sheron Menezzes) na juventude e ficará mexido ao reencontrá-la.

Theo (Emilio Dantas) - Se porta socialmente como um homem respeitável e um pai de família exemplar, mas passa longe disso. É casado com Clara (Regiane Alves) e pai de Rafa (Caio Manhente). Theo enxerga no amigo Benjamin (Samuel de Assis) a dicotomia de tudo o que gostaria de ser e tudo o que mais despreza.

Clara (Regiane Alves) - Mulher da alta sociedade carioca, é insegura e leva uma vida cercada de futilidades, passando os dias mergulhada em perfis de fofoca, lendo sobre dietas milagrosas ou vendo séries românticas. É casada com Theo (Emilio Dantas), com quem tem o filho Rafa (Caio Manhente), um adolescente melancólico.