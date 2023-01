Cena de sexo entre Oto e Brisa esquenta o clima de ’Travessia’ - Reprodução Internet

Publicado 12/01/2023 09:07

Rio - O clima pegou fogo entre Oto (Rômulo Estrela) e Brisa (Lucy Alves) no capítulo desta quarta-feira de "Travessia", novela das 21h da TV Globo. Os internautas ficaram alvoroçados com uma cena de sexo pós-reconciliação do casal, que foi apelidado carinhosamente de "Brisoto".

Rômulo Estrela, que apareceu completamente nu na sequência, ganhou muitos elogios por sua performance nas redes sociais. Os internautas também elogiaram a química do casal. "Oto e Brisa parecem até um casal que eu conheço, só brigam e transam", disse uma pessoa no Twitter. "Essas cenas de sexo da Brisa e do Oto na novela duram uma eternidade e todo dia tem, se eu fosse a esposa do Rômulo Estrela eu já ia estar bem assim...", disse outra pessoa. "Pensei que estava em um casal adulto", comentou um internauta.