Carmo Dalla Vecchia e Paolla Oliveira na novela ’Cara e Coragem’Reprodução / Instagram

Publicado 13/01/2023 13:16

Rio - O ator Carmo Dalla Vecchia usou as redes sociais para se despedir da novela "Cara e Coragem", que terá o último capítulo exibido nesta sexta-feira. No Instagram, o ator agradeceu a oportunidade de fazer parte do folhetim, que foi escrito por Claudia Souto e dirigido por Natalia Grimberg.

Em seu perfil, Carmo publicou uma foto ao lado da atriz Paolla Oliveira, seu par romântico no início da trama das 19h. "Essa foto foi feita no último dia de gravação no estúdio com a minha querida parceira Paolla. Queria muito agradecer a todos os colegas e principalmente a Natalia e Claudia. Obrigado, obrigado, obrigado. Marcelo Serrado, te amo! Kaysar Dadour, volta pra mim! André Luiz Frambach, que lindo é te acompanhar crescer", escreveu o ator na legenda do post, citando vários dos parceiros de cena.



"Paula Braun, obrigado parceria. Leopoldo Pacheco, queria fazer novelas sempre com você ao meu lado. Stella Rodrigues, amiga, te amo sempre. Precisamos voltar a fazer teatro juntos! Rodrigo Fagundes, alegria te encontrar num trabalho", finalizou o artista.