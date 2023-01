Jojo Todynho nega convite para participar de reality em Portugal - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 16/01/2023 09:25 | Atualizado 16/01/2023 09:43

Rio - Jojo Todynho, de 25 anos, foi convidada para participar do "Big Brother Portugal" no ano passado, mas negou o convite. A revelação foi feita pela cantora durante o quadro "Acredite em Quem Quiser", do "Domingão com Huck", da TV Globo. Ela contou que Bruna Gomes, ex-namorada de Felipe Neto, foi quem entrou na casa em seu lugar.

"Fui convidada para o BBB de Portugal e não aceitei e ela entrou no meu lugar", contou a campeã de "A Fazenda 20", da Record TV, que explicou porque recusou a proposta. "Fiquei com medo, porque não fui cancelada no Brasil, mas do outro lado do mundo é outra história. Deixa eu ganhar aqui que está bom".



Bruna foi a grande vencedora do reality português e faturou 10 mil euros. Durante o confinamento, ela ainda conheceu seu novo amor, o piloto português Bernardo Sousa.