Camila QueirozReprodução/Instagram

Publicado 16/01/2023 16:11 | Atualizado 16/01/2023 16:11

Rio - Camila Queiroz está prestes a fazer seu retorno na TV Globo como a protagonista de "Amor Perfeito", novela que substituirá "Mar do Sertão" na faixa das 18h. Nesta segunda-feira, a atriz de 29 anos usou o Instagram para mostrar o início da preparação para viver Marê, revelando a primeira foto em que surge caracterizada como a mocinha.

"Começando mais uma história… E essa é daquelas inspiradoras! Encontro vocês em 'Amor Perfeito', a sua próxima novela das 18h na TV Globo", declarou a artista, na legenda da postagem. Em um dos cliques, ela aparece com os cabelos ondulados na foto colada em uma caixa com o nome da personagem. No outro, Camila registrou a capa do roteiro para o primeiro capítulo da novela escrita por Duca Rachid e Júlio Fischer.

Nos comentários, fãs e amigos celebraram a novidade com a atriz: "Vai com tudo", disse a ex-BBB Ana Clara. "Arrasa", escreveu a influencer Thaynara OG. Camila ainda ganhou uma declaração de Klebber Toledo, com quem é casada desde 2018: "Que orgulho, você merece muito, amor", afirmou o ator.

Prevista para estrear em março deste ano, a novela "Amor Perfeito" é inspirada no livro "Marcelino Pão e Vinho", do espanhol José Maria Sanchez Silva, que também já foi adaptado para um filme lançado em 1995. A história tem ponto de partida na disputa por amor e poder entre Maria Elisa (Camila) e sua madrasta, Gilda (Ximenes). A enteada cai em uma armadilha feita pela vilã e é separada do filho, que é criado em um mosteiro e cresce com o sonho de reencontrar a mãe.

O folhetim será a primeira produção de Camila Queiroz na Globo desde sua saída polêmica de "Verdades Secretas 2", em novembro de 2021. Na ocasião, a emissora carioca informou que a atriz não fazia mais parte do elenco da novela após exigir demandas inaceitáveis. Após a confusão, a mulher de Klebber Toledo usou as redes sociais para se defender e afirmou que só havia solicitado uma garantia de que sua personagem estaria em uma possível continuação da trama escrita por Walcyr Carrasco.

