Bruno Gagliasso chama Bolsonaro de ’Bozo’ em programa de TV - Reprodução / TV Globo / Band

Bruno Gagliasso chama Bolsonaro de ’Bozo’ em programa de TVReprodução / TV Globo / Band

Publicado 17/01/2023 13:19

Rio - Bruno Gagliasso causou polêmica, nesta tarça-feira, ao chamar o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), de "Bozo" durante sua participação no programa "Encontro", apresentado por Patrícia Poeta e Manoel Soares. Na ocasião, o ator não escondeu seu descontentamento com o político no que tange o atraso do lançamento de "Marighella", filme em que interpreta Lúcio, um delegado repressor.

fotogaleria

"Ele [o filme] passou por quatro governos, né?! Dilma, o projeto, depois Temer, depois do Temer, o… Não sei como eu chamo… Não consigo chamar, mas o 'Bozo', e agora o Lula. Está indo ao ar agora é tão importante", afirmou o artista, que conseguiu arrancar risadas do apresentador Manoel Soares. "Foi mais forte do que eu", admitiu ele.

Após sua participação no programa, Bruno aproveitou para usar seu perfil no Twitter a fim de ironizar a própria fala. "Quero pedir desculpas ao palhaço Bozo pela comparação grosseira", disparou.