Matteus Cardoso, de 'Mar do Sertão', desabafou sobre comentários xenofóbicos que recebeGlobo/Estevam Avellar

Publicado 17/01/2023 16:28

Rio - O ator Matteus Cardoso, de 34 anos, usou as redes sociais para dividir um desabafo com os fãs. Nesta terça-feira, o Joel Leiteiro de "Mar do Sertão", da TV Globo, expôs os comentários preconceituosos que recebe ao encontrar fãs no Rio de Janeiro, onde mora enquanto grava a novela das 18h. Em postagens no Twitter, o artista, que é natural do Rio Grande do Norte, falou sobre a xenofobia que sofre por seu sotaque.

"Vivências sudestinas: tenho encontrado algumas pessoas que me reconhecem da novela aqui no Rio e, quando começam a conversar comigo, surpreendem-se que meu sotaque na vida é igual o da novela. Já ouvi até: 'Você é muito bonito pra falar desse jeito.' A famosa 'elofensa'. Complicado", iniciou o galã, juntando as palavras "elogio" e "ofensa".

Matteus ainda citou a diferença no tratamento que os artistas do Sudeste recebem quando estão em outras regiões do país: "Curioso que o trânsito de sotaques das atrizas e atrizos sudestines nunca é questionado ou exotizado", comentou. Um fã ainda sugeriu: "Não ligue", ao que o ator respondeu: "Eventualmente, a gente consegue, mas tem que engolir com farinha", escreveu.

"É uma cultura de décadas essa noção de que nós nordestines somos cidadãos de segunda categoria. O som do nosso sotaque é bem inferiorizado fora do Nordeste. É bem humilhante", confessou ele.

Vivências sudestinas: Tenho encontrado algumas pessoas que me reconhecem da novela aqui no Rio e quando começam a conversar comigo surpreendem-se que meu sotaque na vida é igual o da novela.



Já ouvi até: “-Você é muito bonito pra falar desse jeito.” A famosa ELOFENSA. Complicado — Matteus Cardoso (@matteuscardos) January 17, 2023