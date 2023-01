Fabíola Gadelha é demitida da RecordTV após cinco anos - Reprodução

Publicado 19/01/2023 11:17 | Atualizado 19/01/2023 11:38

Rio - A apresentadora Fabíola Gadelha, conhecida como Rabo de Arraia, foi demitida da Record TV na última sexta-feira. Fabíola ganhou projeção nacional como repórter policial em Manaus, em 2013, por conta de sua interação com Marcelo Rezende no "Cidade Alerta". No entanto, a jornalista acabou perdendo um pouco os holofotes após a morte do mentor, em 2017.

"Desde o ano passado venho analisando e concluí que não dava mais [para continuar] na Record. Tive uma conversa e a gente entrou num acordo [de demissão]. Falei que não interessava mais [ter contrato fixo, como celetista]. No momento, pra mim é melhor não ter contrato de exclusividade com a Record", disse a apresentadora ao "Notícias da TV".

"Nos últimos dois anos recebi várias propostas de trabalho e não pude aceitar. Na Record não podia fazer YouTube, não podia fazer publi no Instagram. Hoje não dá mais pra viver só de TV. A gente também é influencer", completou.

Nos últimos anos, Fabíola vinha se dedicando ao Entretenimento. Ela fez algumas pequenas colaborações em programas como o "A Hora do Faro", entre outros. "Tenho muita gratidão pela Record, mas queria participar mais, fazer mais, porque tenho mais a entregar", afirmou.

Fabíola Gadelha foi contratada pela Record em 2014, depois de se destacar como repórter policial em Manaus. A jornalista chegou até mesmo a receber ameaças de morte. Fabíola atuava como repórter durante a semana e comandava o "Cidade Alerta" aos sábados.