Publicado 22/01/2023 05:00

Rio - Ivete Sangalo, de 50 anos, está de volta às telinhas da TV Globo após brilhar à frente do "Pipoca da Ivete", de julho a outubro do ano passado. A apresentadora comanda o "The Masked Singer Brasil", que estreia neste domingo, e brinca sobre sua performance na terceira temporada do programa musical. "Estou amando e mais molinha. Mamãe já está no veneno, já peguei a marmota", brinca a artista. "Espero que vocês se divirtam", completa.

A baiana ainda adianta algumas novidades da atração. "Tem a presença agora de novos jurados, que é a Sabrina Sato, que todo mundo conhece e ama, chegou no programa e foi uma simbiose automática, maravilhosa. O Mateus Solano, que é um super ator, chegou arrasando. E Taís Araujo e Eduardo Sterblitch também dispensam apresentações, estão maravilhosos. E tem a Priscilla Alcantara, que além de cantar muito, é linda, sabe apresentar, faz os bastidores, faz tudo e agora tá um pouco como atriz no Masked Singer. O elenco dos personagens é um negócio sensacional".

Segundo a cantora, o The Masked Singer também está bem mais dinâmico. "Tem a Aposta Secreta dos jurados - o que mais acertar quem está por trás da máscara leva o título de campeão da temporada junto ao mascarado vencedor-, o público agora em casa participa de um quiz para saber que é o Maior Detetive do Brasil com prêmios", revela. Além disso, nesta edição, todos os mascarados convivem no Masked Verso, que terá efeitos visuais e muitas histórias.

Assim como o público e os jurados, Ivete não sabe a identidade dos participantes do programa e garante, que até o momento, não está sendo uma boa detetive. "O elenco dos personagens é um negócio sensacional. As fantasias estão incríveis, mas eu confesso a vocês que estou gravando e não consegui descobrir uma pessoa, de verdade. Mas está muito lindo, muito divertido".

E por falar nas fantasias, elas foram idealizadas e produzidas pelos carnavalescos da Grande Rio, Gabriel Haddad e Leonardo Bora. Entre os personagens estão: Broco Lee, Capivara, Circo, Coruja, Dinossauro, DJ Vitória-Régia, Filtro de Barro, Galo, Milho de Milhões, Vovó Tartaruga, Abelha-Rainha, Coelho, Os Suculentos e Romeu e Julieta.

Chega Mais

Há menos de um mês para o Carnaval, Ivete lançou o EP autoral "Chega Mais", na última quinta-feira, com cinco músicas: "Cria Da Ivete", "Só Love Na Cabeça", "Rua da Saudade", "Se Saia" e "Batucada". Neste projeto, cada canção retrata as sensações e os sentimentos da folia, onde a alegria e o amor são os protagonistas. A cantora conta que deixou a equipe 'de cabelo em pé', já que quis gravar o novo trabalho ao vivo, pertinho dos amigos e fãs, em um curto espaço de tempo.

"Esse EP de Carnaval foi um sonho que tive. Ia gravar um disco de estúdio, estava meio xoxa. Dormi e acordei com a ideia de fazer o EP. Tinha a ideia do cenário, repertório, o que a gente precisava pra gravar e queria fazer alguma coisa pros fãs, para ter eles pertinho de mim. Chamei minha equipe para fazer esse projeto. A princípio, todo mundo ficou de cabelo em pé. Tive essa ideia perto de 20 de dezembro, era um momento que todo mundo estava de férias. Então, muitos fornecedores não puderam atuar nesse projeto", comenta ela, que não desistiu da ideia. "Falei: 'quero gravar isso ao vivo'. Tem dois anos sem Carnaval, que a gente não se encontra. Queria coroar esse reencontro, essa retomada, com um repertório exclusivamente carnavalesco".

Todos os hits foram gravados no dia 5 deste mês, na Casa Pia, em Salvador. No local, a cantora reuniu mais de 600 fãs convidados, além de amigos, jornalistas, influenciadores e famosos, como Regina Casé e família, Deborah Secco, Mariana Ximenes, Lázaro Ramos e Tais Araújo, Sarah Oliveira, Carla Perez e Xanddy, Luis Miranda, Rafa Kalliman, Carla Cristina, Márcia Castro, Tia Má, Vitão, Gominho, Judepaula, entre outros.

'De volta para o Futuro'

Dona do Bloco Coruja, Ivete Sangalo escolheu o tema "De Volta Para o Futuro" para o Carnaval deste ano. "Faz uma alusão ao filme pelo ponto de vista estético do figurino e do trio elétrico. No viés dessa ideia, nós voltamos para a nossa realidade e nunca estivemos tão sedentos pelo futuro, que era incerto durante a pandemia. Agora, nós entramos no eixo e em um ano de maior esperança, em um eixo de maior possibilidade. Nós saímos de um tempo de retrocesso e estamos mirando para o futuro. Estamos de volta para o futuro", explica a artista.

"Entendemos que para estarmos de volta ao futuro precisamos cuidar do que é presente, de nós mesmos, do outro, de onde vivemos, do nosso planeta, do que é nosso. Acho que a gente nesse momento, neste ano de 2023, onde há mais esperança, não há mais retrocesso, onde caminhos para frente porque há um futuro que nos aguarda, fazendo também um contraponto com o tempo que ficamos em casa sem saber o que viria a seguir. Nada mais justo que trazer um tema positivo com um olhar para frente", finalizou

Transmissão do Carnaval de Salvador

Ivete fará a abertura do circuito Barra-Ondina neste ano com direito à transmissão ao vivo da TV Globo. "Estou feliz e agradecida com essa oportunidade. A Rede Globo me convocou para fazermos isso juntos. Nenhuma emissora tinha feito a transmissão da saída do trio, fazendo o percurso. Teremos câmeras e equipamentos de alta tecnologia no trio para fazer essa transmissão em tempo real e teremos portais com câmeras em todo percurso fazendo a captação das imagens, O áudio também será transmitido com qualidade. Para quem está em casa e não pode ir para o Carnaval de Salvador, vai poder curtir um pouco do espírito dessa festa. Vai ser um acontecimento pra mim. Vamos ter muitos convidados em cima do trio".