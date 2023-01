Sofia Starling, atriz que substituirá Rafa Kalimann nas cenas com José Loreto em Vai na Fé - Reprodução / Instagram

Sofia Starling, atriz que substituirá Rafa Kalimann nas cenas com José Loreto em Vai na FéReprodução / Instagram

Publicado 19/01/2023 12:55 | Atualizado 19/01/2023 12:56

Rio - Poucos dias após o término do relacionamento de José Loreto e Rafa Kalimann , Sofia Starling foi a atriz escolhida para substituir a apresentadora em "Vai na Fé", nova novela das 19h da TV Globo. Na trama, a artista, que é ex-namorada do apresentador André Marques, interpretará Gisela, uma ex-BBB que se interessa por Lui Lorenzo, personagem vivido Loreto.

fotogaleria

Sofia, que ficou conhecida como a vilã Rita em "Malhação: Seu Lugar no Mundo", está regravando as cenas que Rafa havia feito no final do mês de dezembro, e as novas filmagens vão ao ar no início de fevereiro.

Ao contrário do que se imagina, a substituição da apresentadora deu-se por problemas na emissão de seu registro profissional de atriz. Enquanto a ex-sister tentava tirar o DRT, precisaria de uma autorização especial do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ) para atuar, o que não aconteceu no prazo necessário para viabilizar sua participação em "Vai na Fé".