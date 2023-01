Sabrina Sato e Mateus Solano são os novos jurados do ’The Masked Singer Brasil’ - Mauricio Fidalgo/Globo

Sabrina Sato e Mateus Solano são os novos jurados do ’The Masked Singer Brasil’Mauricio Fidalgo/Globo

Publicado 21/01/2023 07:00

Rio - A terceira temporada do "The Masked Singer Brasil" estreia neste domingo, na TV Globo, com muitas novidades. Entre elas, os dois novos integrantes da atração: Sabrina Sato e Mateus Solano. Além deles, os veteranos Taís Araújo e Eduardo Sterblitch completam o time de jurados. Sob o comando de Ivete Sangalo e com Priscilla Alcantara nos bastidores, o programa terá também uma dinâmica chamada "Aposta Secreta", em que o jurado que mais acertar quem são as personalidades por trás das fantasias vai sair vencedor junto ao mascarado.

"O que mais me encanta no 'The Masked Singer Brasil' é o desafio em realizá-lo, em buscar os talentos mais diversos possíveis para estarem dentro das fantasias. E também tudo que envolve a criação do reality. Este ano temos novidades na bancada de jurados e também, pela primeira vez, um trio de participantes", conta o diretor artístico da TV Globo, Adriano Ricco.

A apresentadora Sabrina Sato assiste ao "The Masked Singer Brasil" desde a primeira temporada ao lado da família e revela que está se divertindo bastante com os colegas de bancada. "Eu assisto desde a primeira temporada. Adoro o formato. É um programa que une a família em casa, a Zoe (filha de Sabrina) adora os mascarados e as performances. Dona Kika, minha mãe, vai chutando tudo errado, é uma diversão", afirma.



"Essa bancada está demais! São pessoas que eu admiro e tenho um carinho muito grande. Tais é minha amiga que arrasa em tudo o que faz, Edu meu parceiro de muitos domingos e o Mateus que já está sendo uma grande surpresa de tão divertido! Boas risadas não vão faltar", garante a apresentadora.



Mateus Solano, também estreante na atração, concorda. "Como eles bem disseram, é uma turminha de quinta série. Do fundão - não é o povo que está ali na frente prestando atenção no professor. É mesmo um povo que faz bagunça, uma bagunça organizada, com o objetivo de entreter, pesquisar e trazer a alegria. Eu gosto muito de cada um. É uma gente muito querida, estou muito feliz com essa reunião", afirma.

Taís Araújo já está em sua terceira temporada e conta o que mais a atrai no programa. "A bagunça que eu faço com os jurados. A bagunça é o que mais me encanta. Me divertir, sabe? Os anos têm sido tão difíceis, tão pesados, e eu adoro me divertir, acho que todo mundo gosta. Eu sou sagitariana, minha gente. O palhaço do zodíaco. Então eu gosto de me divertir. O único comprometimento que esse programa tem é com a diversão, com a alegria, com a felicidade. A gente acha que é uma bobeira e tal, mas ele tem uma função muito importante na minha vida, e tenho certeza que na dos telespectadores também", pontua.



Eduardo Sterblitch revela o que acredita ser preciso para se destacar como um "Masked Singer". "Acho que é se jogar, realmente, aquela coisa de que você já está numa situação difícil, dentro de uma roupa, com um personagem novo, pela primeira vez. Acho que tem que se dedicar à diversão, o que é muito legal. A roupa já é linda, a música é legal, então, quando eles entram e cantam, se jogam com balé, com aquela luz, com explosões, vira um Super Bowl, vários intervalos de Super Bowl", afirma. "Cara de pau. Basicamente é isso. Tem que ter cara de pau, se jogar", complementa Tais Araújo.

Apesar de o público ter o costume de ver Mateus Solano em papéis mais sérios na TV, o ator explica que em sua carreira sempre tenta levar uma dose de humor e teatralidade para seus personagens. E esses aspectos também estarão presentes no "The Masked Singer Brasil". "Eu diria que, mais do que um lado cômico, eu sempre levo uma teatralidade para os personagens. Isso cabe mais uma vez aqui, como jurado. É um terreno, sem dúvidas, novo, por ter uma responsabilidade diferente da de encarnar um personagem. Sou eu mesmo ali, por mais que tenha um figurino, uma maquiagem mais espetacular, mas sou eu mesmo sem máscara, sou eu no meu jeito brincalhão, no meu jeito espontâneo. Então eu fico feliz que tenham visto em mim uma possibilidade para cumprir esse papel", comemora.