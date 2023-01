Lilian Ribeiro anuncia saída da Globonews - Reprodução/Instagram

Lilian Ribeiro anuncia saída da GlobonewsReprodução/Instagram

Publicado 21/01/2023 12:55 | Atualizado 21/01/2023 13:08

Rio - Lilian Ribeiro está se despedindo da Globonews, emissora onde trabalhou por seis anos. Atualmente no comando do "Em Pauta", a jornalista anunciou, um pouco antes da edição desta sexta-feira (20), que provavelmente esse seria o último programa que apresentaria.

"Já, já entro no ar com o “Em Pauta”, nessa edição que, provavelmente, será minha última como apresentadora na GloboNews. A partir do próximo dia 30, passo a integrar a equipe de repórteres da TV Globo no Rio, pra me dedicar à cobertura diária da cidade que eu amo tanto", contou ela em sua conta no Twitter. "Encaro esse desafio com muita alegria e, também, gratidão enorme por esses seis anos na GloboNews. Gente que me ensinou e acolheu em momentos cruciais da minha vida - profissional e pessoal", continuou Lilian.

A jornalista avisou que os telespectadores da Globonews ainda a verão nos próximos dias. "Nas reportagens, vocês ainda vão me ver na tela da Globonews na próxima semana. E eu vou aproveitar esses próximos dias pra abraçar e agradecer a cada colega que #nuncadesliga", garantiu.

Especula-se que Lilian, que fará parte da equipe de repórteres da TV Globo do Rio, irá ocupar uma das vagas deixadas pelos jornalistas Pedro Figueiredo e Erick Rianelli, que a partir do dia 30 de janeiro passam a trabalhar na Globonews, em Brasília.

Recentemente, a apresentadora completou um ano desde o fim de sua quimioterapia. No final de 2021, Lilian Ribeiro contou ao vivo que estava com um câncer de mama. Ela tinha ficado afastada do jornal e retornou usando um lenço na cabeça.