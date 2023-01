Marcos Guimarães quase teve o celular levado pelo ladrão - Reprodução de vídeo / Record TV

Marcos Guimarães quase teve o celular levado pelo ladrãoReprodução de vídeo / Record TV

Publicado 23/01/2023 09:40 | Atualizado 23/01/2023 14:04

Rio - O repórter Marcos Guimarães passou por um susto na manhã desta segunda-feira. O jornalista sofreu uma tentativa de assalto no centro de São Paulo momentos antes de fazer uma entrada ao vivo no "Balanço Geral", da Record TV. Um homem passou de bicicleta e tentou levar o celular do profissional. O repórter, no entanto, agiu rapidamente evitou o crime.

fotogaleria

"A gente estava aqui preparado para fazer uma entrada ao vivo quando passou um rapaz de bicicleta. Passou uma vez, observou. Eu estava conversando com a nossa chefia. Ele viu a situação, deu a volta e passou novamente. Só que a gente já estava atento, então, segurei o aparelho. Ele não conseguiu levar, porque eu estava segurando o celular bem forte", comentou Marcos.

Veja o vídeo: