Luiz Fernando Guimarães no ’Roda Viva’Reprodução

Publicado 24/01/2023 10:14

Rio - O ator Luiz Fernando Guimarães, de 73 anos, foi o convidado desta segunda-feira do programa "Roda Viva", da TV Cultura. Na atração, ele falou sobre a atriz Cassia Kis, de 65, e contou como conheceu a artista. Após o resultado das eleições presidenciais, Cassia foi vista em acampamentos antidemocráticos e, recentemente, proferiu falas homofóbicas durante uma entrevista.

"Eu conheci a Cássia Kis em um momento único, na chamada de fim de ano [da Globo], eu fiquei apaixonado por ela. Agora, eu não a reconheço, sinceramente. Eu não sei se a pessoa está louca, não sei o que passou pela cabeça dessa pessoa. A imprensa dá um foco para ela que enfatiza esse lado", afirmou o ator.

Durante o programa, Luiz Fernando também falou sobre sua sexualidade e disse não ter medo da homofobia. "Eu nunca senti medo da homofobia. Por conta de eu ser um ator de comédia, eu acho que na comédia o homem precisa ter os dois lados, o masculino e o feminino, caso contrário, ele não será um bom comediante. Eu nunca falei muito sobre a minha intimidade, eu tinha uma coisa de ser o porta-voz da comédia, e quando eu vi uma matéria com o título ‘Luiz sai do armário’, eu estranhei, porque eu nunca entrei no armário. Nunca foi um problema para mim, nunca iria diminuir a minha atuação", afirmou.

O humorista ainda falou sobre como percebeu ser homossexual e revelou qual foi a reação de sua família. "Ah, eu sempre me achei diferente. Mas eu nunca tive esse... Eu tinha uma turma enorme, fui o primeiro morador de um prédio com quatro blocos e 17 andares. Todos na mesma idade que eu. Eu nunca senti nenhuma barreira. Eu fui crescendo com aquelas pessoas. É claro que existia uma diferença, eu gostava de uma coisa e elas de outra. E eu tenho muitos amigos assim, eu não sou de gueto. Teve só uma época de conviver só com (pessoas de um mesmo grupo), pra você conseguir se afirmar você vai procurar um grupo igual o seu. Depois eu me expandi", disse.

"E não senti em nenhum momento, sinceramente, preconceito da minha família. A minha mãe só tinha coisa em relação a trejeitos. Como eu não tinha trejeitos...", completou.

Luiz Fernando Guimarães lançou, no ano passado, o livro "Eu sou uma série de 11 capítulos: A autobiografia", em que relata sua história.