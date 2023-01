Gabriela Prioli deixa a CNN Brasil - Lucas Mennezes

Gabriela Prioli deixa a CNN Brasil

Publicado 24/01/2023 20:23

Rio - Gabriela Prioli revelou que foi demitida da CNN Brasil. A advogada, que recentemente deu à luz a sua primeira filha, Ava, desabafou nas redes sociais na tarde desta terça-feira (24), sobre sua primeira experiência na televisão.

"Tudo na vida tem começo, meio e fim. E embora nós geralmente tenhamos medo do fim, ele nem sempre é algo ruim: é ele que abre espaço para um novo começo! Hoje eu encerro um ciclo muito feliz", começou ela."O começo — em março de 2020 —, acho que vocês todos conhecem. Que intenso foi o Grande Debate! Dele, fui direto — e feliz! — para o Mundo Pós-Pandemia, na companhia de mulheres brilhantes e ótimos convidados", continuou Prioli.A apresentadora fez questão de agradecer a oportunidade de integrar o time do “CNN Tonight”, e aproveitou para elogiar Mari Palma e Leandro Karnal, com quem dividiu o comando do programa. “Mari Palma, com sua leveza, carisma e extrema competência na comunicação, e Leandro Karnal, meu grande amigo e, hoje, meu compadre”, disse.Gabriela citou também o seu último trabalho, o programa de entrevistas “À Prioli”. "Pra finalizar com chave de ouro essa trajetória, eu ganhei de presente o 'À Prioli'! Só dois anos após a minha estreia, três temporadas de um programa com meu nome, entrevistas densas e profundas e convidados muito especiais", relembrou ela."E é assim, com esse céu azul, agradecida por todos aqueles que estiveram comigo nessa trajetória, especialmente ao Virgílio Abranches, que eu decidi me despedir da CNN Brasil. Decisão tomada e feitas as comunicações formais necessárias, vim correndo pra cá compartilhar com vocês, meus parceiros de jornada, as minhas decisões e movimentos, esperando que vocês todos me acompanhem nos próximos passos, como tem sido até agora", concluiu Gabriela.