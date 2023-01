Fred Nicácio e Marília foram os escolhidos para ir para o quarto secreto do BBB 23 - Reprodução

Fred Nicácio e Marília foram os escolhidos para ir para o quarto secreto do BBB 23Reprodução

Publicado 25/01/2023 19:21

Rio - A TV Globo registrou um aumento nos dados de sua audiência, na noite desta terça-feira, com a exibição do primeiro paredão do "BBB 23", em que Fred Nicácio e Marília foram para o quarto secreto. Em São Paulo foram contabilizados 19 pontos de audiência e 36% de participação, enquanto no Rio de Janeiro, a emissora teve um acréscimo de 22% na audiência, totalizando 22 pontos e 39% de participação.

O primeiro paredão do "BBB 23" aconteceu na noite desta terça-feira e foi parcialmente falso. Fred Nicácio e Marília foram "eliminados" pelo público em disputa contra Key Alves e Gustavo. Marília e Fred tiveram 69,26% dos votos para ir para o quarto secreto e ficar por lá vendo tudo que acontece na casa até quinta-feira, quando realmente um deles deixará o reality show. Key Alves e Gustavo tiveram apenas 30,74% dos votos.

No quarto secreto, a dupla consegue assistir a tudo o que acontece na casa. No entanto, os brothers só podem escutar o que os colegas falam quando usam os "cards de áudio". Eles receberam seis cartões para equilibrar e usar até quinta-feira. Mas, ansiosos, já usaram todos em apenas uma hora de permanência no cômodo.