Marília, primeira eliminada do ’BBB 23’, toma café da manhã com Ana Maria Braga - Reprodução

Marília, primeira eliminada do ’BBB 23’, toma café da manhã com Ana Maria BragaReprodução

Publicado 27/01/2023 11:08 | Atualizado 27/01/2023 11:48

Rio - Marília, primeira eliminada do "BBB 23", tomou café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você" desta sexta-feira. A ex-sister contou o que pode ter acontecido para que ela fosse a primeira pessoa a deixar o programa e revelou ter se sentido acuada com a "implicância" dos participantes.

fotogaleria

"Em vários momentos, me senti muito acuada diante dos olhares, das atitudes, a maneira como as pessoas do outro quarto passaram a me tratar. Eu sou uma pessoa muito de energia e minha emoção é muito aflorada. Eu sou muito verdadeira, quando eu enxergava as pessoas com olhares de desprezo perante a mim, aquilo me deixou acuada. Eu não entendi o porque daquela implicância toda comigo. Se tivesse algo embasado, fundamentado, mas muito pelo contrario, sempre tratei todos muito bem. Saio com meu coração tranquilo. Eles queriam realmente uma pessoa pra pegar pra Cristo. Não teve nada grave pra gerar uma implicância como essa", disse a Cabrita.

A mãe de Marília, dona Graça, participou do programa e contou o que achou de ver os participantes falando mal de sua filha pelas costas. "Marília é uma pessoa muito intensa. Tem que conhecer a pessoa pra julgar. Mas está tudo bem, está tudo certo, Deus sabe de tudo. Você ver a pessoa falando mal do seu filho, quem é mãe sabe...", iniciou.

"Mesmo com essa saída, ela realizou o sonho de entrar no BBB. Eu apoiei e achei muito bacana. Ela foi pra jogar, mas infelizmente é assim", completou dona Graça, que também criticou Fred Nicácio, dupla de Marília no reality.

"Olha, eu acho que ele não foi uma pessoa verdadeira com ela, não deixava Marília falar... Se Marília tivesse malícia teria sido melhor, se ela tivesse reagido. Eu não teria ficado calada perto dele não. Eu fiquei revoltada, não vou mentir. Mas é isso aí, Marília quem estava lá. Ele pedia pra ela não falar e ela não queria prejudicá-lo".

Marília também falou sobre sua dupla e disse que teve cautela para lidar com ele por medo de ter suas palavras "distorcidas". "É complicado. Eu sou muito leal e verdadeira e acreditava que da outra parte também ia ter uma pessoa verdadeira. Eu não esperava esse deboche pelas minhas costas", disse se referindo às imagens em que Fred tampa os ouvidos e diz que ela grita demais.

"Enfim, falo alto mesmo e não vou mudar. Vou continuar berrando e quem quiser que bote um tapa ouvido e é isso aí. Eu me senti várias vezes encurralada pela situação em que ele me colocava. Nesse primeiro momento, como ele era minha dupla, eu pensei melhor e tive cautela para que eu não gerasse um conflito maior. Se eu conflitasse com ele, dependendo do rumo do conflito, ele poderia levar pra outro lado, distorcer. Eu confesso que tive muita cautela para lidar com isso. Se caso ele levasse o nosso conflito para outro lado, aquilo poderia me prejudicar", afirmou.

"O Fred aborda temas polêmicos como racismo, gordofobia. Eu sou uma mulher branca, loira, eu ponderei e falei 'vou tomar cuidado para lidar com ele para que ele não ache que existe algo que não tem nada a ver'", continuou.

Ana Maria também fez um "jogo da discórdia" com Marilia e pediu para Marília falar sobre alguns brothers. "Faz qualquer coisa para conseguir o que quer. Acho ele insuportável", disse Marília sobre Gabriel Tavares. Ela também falou sobre Cara de Sapato. "Um cara legal, bacana, mas estou sentindo ele em alguns momentos bem escorregadio, em cima do muro e esse jogo dele não vai durar por muito tempo", afirmou.

Maquiagem e jogo sujo

Ana Maria também falou sobre uma das principais críticas de Gabriel Tavares a Marília. O rapaz implicava com o tempo que a Cabrita passava se maquiando. "O Gabriel e o MC Guimê, no meu ponto de vista, essa parceria, os dois estão combinando estratégias que não são de pessoas leais, honestas. Eles estavam me fazendo de chacota e rindo sobre o meu trabalho. Eles não em conhecem, não sabem o que a maquiagem significa pra mim e não sabem a transformação que eu já fiz na vida de algumas pessoas com a maquiagem. Eu acredito que ao longo dos jogo eles não vão durar e logo serão eliminados", disse.

E ainda sobrou pra Fred Nicácio. "O Fred fala muito sobre jogo sujo, mas do meu ponto de vista o que ele fez comigo também foi jogo sujo. Ele estava apontando o erro do Gabriel quando na verdade ele estava fazendo a mesma coisa comigo. Percebi depois que saí da casa que tem muitas pessoas que estão dispostas a negociar qualquer coisa para chegar na final", finalizou.