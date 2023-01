Isabelle Nassar brilha em Travessia como Sara - TK B. Mendes / Divulgação

Publicado 30/01/2023 05:00

Rio - Estreante em novelas, Isabelle Nassar está surpreendendo o público com seu talento. Dando vida à Sara, a atriz de 34 anos retorna à "Travessia", da TV Globo, após uma participação no primeiro capítulo do folhetim de Gloria Perez em outubro do ano passado, para movimentar a trama. A maquiadora está disposta a encontrar a filha da amiga Débora (Grazi Massafera), e com isso, o grande segredo de Chiara (Jade Picon), que foi criada por Guerra (Humberto Martins), mas, na verdade, é filha biológica de Moretti (Rodrigo Lombardi), poderá vir à tona em breve.

Assim como a gente, Isabelle garante que não sabe sobre as próximas descobertas de sua personagem na novela. "Não sei também, vou descobrindo quase junto com vocês. A gente recebe os capítulos por semana. E é uma história que tem muitos desdobramentos. É a Chiara, o Guerra, Moretti, tudo isso vai resvalando em outros lugares e núcleos. Vamos ver o que Gloria escreve pra gente e como essa história vai desenrolar", comenta a artista.

A atriz ainda fala sobre a responsabilidade de dar visibilidade a um assunto tão comum na sociedade: a maternidade solo. "A gente que é artista gosta de contar boas histórias. Quando elas vem carregadas de denúncias, é melhor ainda", diz ela, que opina sobre o assunto.

"Eu pesquisei muito, os dados mostram a quantidade de mulheres que são mães solo. E é comum todo mundo conhecer uma. É um estigma de que o filho tem que ser da mãe. A gente fala de um país em que o aborto não é legalizado. E, além de terem controle sobre nossos corpos, ninguém sabe qual é a dura realidade de uma mãe: ser demitida do trabalho por ter filho, a solidão e até a dificuldade de se relacionar por 'ter um pacote'. Ao invés da sociedade ter olhar de orgulho para essa mulheres, é o contrário", reflete.

Para dar a emoção necessária à Sara, Isabelle se despiu até de sua vaidade. Ela apareceu de cara limpa na cena que foi ao ar no 7 deste mês, em que contracena com Marcos Caruso e Clara Buarque. A artista revela que foi uma escolha dela aparecer desta forma e admite que se surpreendeu com alguns comentários dos internautas em relação a sua aparência. "O que ainda me surpreende é a gente ainda ter que justificar nossa aparência à frente do nosso talento. Como uma mulher sem maquiagem, com olheira, vira assunto. Eu tive essa ideia de não usar maquiagem e todos toparam. Dramaturgicamente fez muito sentido e deu certo. Mas as pessoas ainda não sabem lidar com isso e, de certa forma, você acaba sendo agredida. Rolaram comentários do tipo: 'essa mulher usa crack', perguntaram se eu era trans. Mas, por outro lado, houve muitos elogios também", ponderou.

'Estou me dando o direito de ser plural'

Com dez anos de carreira, a artista revela quais são seus sonhos profissionais. "Tenho muita vontade de fazer uma protagonista de uma novela das 21h, meio vilã. Quero participar de uma novela do começo até o final", enumera ela, que arrasou na série 'Bom Dia Verônica', da Netflix, no espetáculo "Grande Sertão Veredas" e no filme "Delicadeza".

Atriz, dramaturga, pesquisadora, influenciadora digital, modelo e até conselheira, Isabelle brinca sobre suas diversas funções. "Estou me dando o direito se der várias coisas. Durante muito tempo tentei ser uma coisa só, pra me encaixar melhor e me sentir pertencendo a algum lugar. Então, agora, estou me dando o direito de ser plural. Quero dar conselho, dou. Quero fazer foto bonita, faço. Quero falar de filosofia de maneira mais fácil, quero mostrar todos os lados que eu puder".

'Maternidade pra mim é uma causa'

Casada há 12 anos com o empresário Alexandre Carvalho e mamãe de Maria Caterina, de 11 anos, a atriz se derrete pela família. "Maternidade pra mim é uma causa. Sei o que é entrega, o que é ser mãe, criar um filho. Minha filha é o grande amor da minha vida. E o segredo do relacionamento duradouro é parceria, amor e uma luta contra você mesmo. A gente precisa se apoiar".