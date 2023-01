Com Letícia Colin no papel de Amanda, 'Onde Está Meu Coração' estreia nesta terça-feira, na TV Globo - Globo/Fábio Rocha

Publicado 31/01/2023 06:00

Rio - Letícia Colin está de volta à TV aberta com a estreia de "Onde Está Meu Coração", série pela qual foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz no Emmy Internacional 2022. A produção original do Globoplay chega hoje a Globo, logo após o "BBB 23", e traz a atriz de 33 anos no papel de Amanda, uma médica brilhante que se vê lutando contra o vício em drogas. Além de celebrar a exibição da trama, a artista também abre o jogo sobre o impacto que o trabalho teve em sua carreira de mais de 20 anos.

"Essa série me trouxe muitos desafios e muitas alegrias. Sempre sonhei em interpretar uma personagem tão densa e com uma história de renascimento tão forte. Pra mim, falar de adicção química era um dever cívico como atriz. Chegar próximo desses temas, mergulhar neles e fazer as pessoas baixarem um pouco a guarda olhando pra essa questão com menos preconceito, com menos hipocrisia e com mais maturidade", afirma.

Com roteiro de George Moura e Sergio Goldenberg e direção artística de Luisa Lima, "Onde Está Meu Coração" é dividida em dez capítulos que vão ao ar às terças-feiras. No papel da protagonista, Letícia explica a dinâmica que é vista na trama ao abordar um tema tão delicado. "É a história de um drama familiar em que a gente vê essa mãe, esse pai, o marido, todos ali tentando resgatar a Amanda da dependência química", adianta. Daniel de Oliveira, Camila Márdila, Mariana Lima, Fabio Assunção reforçam o elenco da série.

Além da indicação ao Emmy, Colin também destaca o reconhecimento por sua atuação pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA). "Eu cresci vendo as atrizes que eu admiro sendo reconhecidas e recebendo (o prêmio), e poder estar nesse rol significou demais pra mim. E muda a vida quando você visita tão de perto a cracolândia e descobre que ela é um lugar de afeto. Um lugar que tem muito sofrimento, obviamente, mas que também tem muitos voluntários dispostos a cuidar daquelas pessoas e programas de redução de danos que, de fato, funcionam. Saber que aquelas pessoas não queriam estar ali, têm vontade de se reabilitar e tem muita gente iluminada, que se dispõe a dar um olhar amoroso e uma oportunidade. Acho que as pessoas precisam de recomeço".

Vilã em 'Todas as Flores'

A série chega à TV aberta enquanto Letícia descansa após o fim das gravações da novela "Todas as Flores", que foi lançada exclusivamente no Globoplay com o mesmo glamour de uma novela das nove, reunindo nomes como Sophie Charlotte, Regina Casé e Humberto Carrão. No folhetim escrito por João Emanuel Carneiro, a paulista surge na pele da estilista Vanessa, que não vê problema em cruzar o limites para conseguir o que quer, sendo capaz até mesmo de orquestrar o sequestro do próprio sobrinho.

Após concluir as filmagens da segunda temporada, prevista para estrear em março deste ano, a atriz revela sua inspiração para assumir um dos papéis de maior destaque na dramaturgia nacional. "Com certeza, a nossa Carminha (interpretada por Adriana Esteves, em 'Avenida Brasil')... A Nazaré (Tedesco, de 'Senhora do Destino') também, de uma das atrizes que eu mais admiro, que é a Renata Sorrah. São deusas que já estão no nosso imaginário, a gente já tem essa referência", conta. Por indicação do preparador de elenco Antônio Karnewale, ela também estudou a relação entre Juliana e Luísa, da minissérie "O Primo Basílio" (1988), vividas por Marília Pêra e Giulia Gam, respectivamente. "É uma salada que a gente vai fazendo", brinca Letícia.

E a vasta pesquisa resultou em uma pessoa que Colin define como "fora da curva" e que representou um verdadeiro desafio para a artista. "Dizer aquelas coisas horrorosas… Uma personagem capacitista é muito desgastante. E o que Vanessa diz chega a ser criminoso! Ela é jurássica", dispara a atriz, que é sincera ao ser questionada sobre as características que divide com a estilista por trás das câmeras. "Acho que nenhuma… Ainda bem (risos)".

"(Ela é) Um personagem que frequentava um outro lugar longe da ética, da moral, dos limites sociais. A Vanessa caminhava fora da curva o tempo inteiro. Isso era desafiador e também muito estimulante, fazer uma personagem tão equivocada e tão má", reflete. De acordo com Letícia Colin, a poderosa retornará na segunda parte da novela com outras perversidades. "Vanessa fica mais ousada nas maldades! Ela fica ainda pior, mais egoísta, mais obstinada por dinheiro e poder. A corda estica forte, aguardem".