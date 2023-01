Belo estreia como ator em nova série do Globoplay na pele de policial - Reprodução/Instagram

Belo estreia como ator em nova série do Globoplay na pele de policialReprodução/Instagram

Publicado 30/01/2023 20:05

Rio - O cantor Belo já está se preparando para estrear como ator na nova série do Globoplay, "Veronika", em que dará vida a um policial. Para dar fidelidade ao personagem, o artista iniciou um treinamento com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, segundo ele mesmo revelou em postagem no Instagram.

"Minha paixão maior sempre será a música, é verdade. Mas nunca é tarde pra descobrir novos amores e talentos: estou no elenco da série ‘Veronika’, nova aposta do Globoplay (...) Feliz demais com esse desafio: vou interpretar um policial e tenho aprendido com muitos deles qual a melhor maneira de representá-los", começou o pagodeiro, na legenda de um vídeo com registros do treinamento ao lado dos agentes.

Belo ainda falou sobre o significado de aceitar o papel vinte anos depois de ter sido preso por tráfico e associação ao tráfico. "É uma forma de dar novo significado ao episódio que vivi, mostrando que me reinventei e, hoje, entendo as coisas de um jeito que eu não entendia lá atrás", declarou ele, que recebeu perdão judicial em março de 2010.

Nos comentários da postagem, o cantor recebeu o apoio da esposa, Gracyanne Barbosa: "Tem sido muito incrível acompanhar sua preparação e treinos diários, o quanto você se dedica para entregar o melhor, tenho certeza que será mais um sucesso em sua vida", escreveu a musa fitness.

De acordo com o cantor, as gravações de "Veronika" estão previstas para ter início em fevereiro. A série terá Roberta Rodrigues como protagonista e ainda conta com elenco formado por nomes como Marcelo Serrado, Ícaro Silva e Juliane Alves. Criada por José Junior, a produção original do Globoplay terá direção geral de Vera Egito e Silvio Guindane.

