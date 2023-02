Sabrina Sato diz que não gosta de conversar depois do sexo - Reprodução de vídeo

Sabrina Sato diz que não gosta de conversar depois do sexoReprodução de vídeo

Publicado 01/02/2023 11:08

Rio - Sabrina Sato, de 41 anos, fez algumas revelações sobre a vida sexual com o noivo Duda Nagle, de 39 anos, durante o "Saia Justa Verão", do GNT, que vai ao ar nesta quarta-feira. Ao ser questionada por Astrid Fontenelle quem ela era depois do sexo, a japa comentou que não é do tipo que conversa.

fotogaleria



“Depende da intensidade. Mas uma coisa que não faço depois do sexo é conversar. Não venha conversar comigo! Dá uma preguiça conversar.... Eu gosto de dormir. Acabei de transar, capoto se o sexo for muito bom. Não tomo banho nem nada. Durmo! ”, assumiu ela, que é mamãe de Zoe, de quatro anos. “Depende da intensidade. Mas uma coisa que não faço depois do sexo é conversar. Não venha conversar comigo! Dá uma preguiça conversar.... Eu gosto de dormir. Acabei de transar, capoto se o sexo for muito bom. Não tomo banho nem nada. Durmo! ”, assumiu ela, que é mamãe de Zoe, de quatro anos.

Já Juliette, que também faz parte da atração, contou que gosta de conversar. "Tem sexo que é por sexo. Mas quando o sexo é com uma pessoa que você tem uma relação, tem conchinha, tem conversa, eu amo. Amo uma conchinha. Sou carrapato."