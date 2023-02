Ana Paula Araújo e Heraldo Pereira se emocionam ao falar sobre Gloria Maria no Bom Dia Brasil - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 02/02/2023 09:59 | Atualizado 02/02/2023 10:01

Rio - A emoção tomou conta do "Bom Dia Brasil", da TV Globo, na manhã desta quinta-feira. A apresentadora Ana Paula Araújo e o repórter Eraldo Pereira foram às lágrimas ao comentar a morte de Gloria Maria, em decorrência de um câncer.

Amigo de longa data da jornalista, Heraldo prestou sua homenagem a apresentadora. "Momento difícil a perda da Gloria e ao trabalho que a gente faz há tanto tempo. A Gloria faz parte da minha vida, da minha carreira. Os primeiros contatos com a Gloria foram desde o começo da minha carreira, na minha cidade Natal. neste momento minha mãe está em casa está assistindo e ela é fã da Gloria Maria. Todos nossos parentes de Ribeirão Preto. Tive uma grande vida com a Gloria, até recentemente, nas últimas passagens que ela esteve na TV Globo no Rio de Janeiro, estive com ela perguntando das filhas (Laura e Maria). Ela é uma referência pra nós como jornalista, colega e para o nosso país", afirmou ele, emocionado.

Ana Paula também foi às lágrimas. "É um momento de muito luto, por tudo o que ela representou. Não só pela amiga que ela foi pra gente, pela presença nas nossas vidas, pelos corredores, mas pelo legado que ela deixa, os caminhos que ela abriu. Principalmente para nós mulheres. Não só para as negras, mas para todas as mulheres, ela abri muitos caminhos", disse a apresentadora, que completou. "Ela amava muito ser mãe também. Me lembro dela em festinha das filhas, uma mãe extremamente dedicada".