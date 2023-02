Gloria Maria na Jamaica - Reprodução Internet

Gloria Maria na JamaicaReprodução Internet

Publicado 02/02/2023 11:19

Rio - Gloria Maria ficou conhecida pelo seu jeito único de fazer coberturas inesquecíveis. A jornalista, que morreu nesta quinta-feira em decorrência de um câncer no cérebro, entrevistou inúmeras personalidades da cultura pop e ainda chegou a virar "meme" na web após fumar maconha no ritual da "Ganja Sagrada", na Jamaica, em uma reportagem para o "Globo Repórter".

Em sua estadia no país Caribenho, Glória Maria visitou a tribo Rastafári e recebeu um convite para participar de um de seus ritos religiosos. A fim de respeitar a tradição local, a jornalista aceitou e acabou experimentando a planta em rede nacional. "No primeiro momento, fiquei totalmente tonta. Para quem não está acostumado, é preciso tempo para entender", afirmou ela durante a reportagem, que foi ao ar em 2016.

As caras e bocas da jornalista divertiram o público e logo viraram alvos de comentários nas redes sociais. "Você sai da internet, por uns quinze minutos e quando volta tem a Glória Maria fumando maconha", afirmou um usuário, na época. "Eu só queria agradecer por ter vivido para ver esse momento épico da televisão brasileira", disse outro, bem-humorado.

Em 1985, Glória Maria cobriu a primeira edição do Rock in Rio para a TV Globo. No festival, ela conseguiu entrevistar Freddie Mercury, um dos maiores nomes do rock e vocalista da banda Queen, e arrancou sorrisos do artista.

Já em 1996, a jornalista entrevistou Michael Jackson em sua vinda ao Brasil para a gravação do videoclipe da música "They Don't Care About Us". Na ocasião, Gloria foi beijada na bochecha pelo Rei do Pop, que admitiu amar o Brasil.

A entrevista com a Rainha do Pop, Madonna, ocorreu em 2005. Na ocasião, a jornalista foi avisada, minutos antes da entrevista, que teria apenas quatro minutos para conversar com a cantora. No entanto, durante o bate-papo, Glória Maria conseguiu cativar a artista, que era conhecida por não ser uma pessoa fácil de se entrevistar, e conseguiu aumentar o tempo da conversa.

Com Mick Jagger, a repórter falou sobre os primeiros trabalhos solos do artista, os clipes de "Luck in Love" e "Just Another Night", realizados em 1984, no Rio de Janeiro. Na entrevista, Glória Maria pediu um autógrafo ao roqueiro e ainda ganhou um beijo do artista.

