Pedro Bial fala sobre a morte de Gloria Maria no EncontroReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 02/02/2023 10:26

Rio - Pedro Bial, de 64 anos, comentou a morte de Gloria Maria, em decorrência de um câncer, nesta quinta-feira, durante o "Encontro com Patricia Poeta", da TV Globo. O apresentador revelou que a jornalista estava sofrendo muito nos últimos tempos e falou sobre a partida da amiga acontecer no dia de Iemanjá.

"Não foi por acaso que Iemanjá levou Gloria no dia dela. As rainhas se conhecem, são irmãs. Ela a confortou. A Gloria estava sofrendo muito nos últimos tempos. Iemanjá foi terna e carinhosa e a levou para descansar", afirmou o jornalista.

Bial, inclusive, assumiu que ainda estava desnorteado com a morte da amiga. "Ainda estou bastante atarantado, apesar de certa maneira ia chegar. E acabou chegando. A maneira que eu consegui sair de casa e vir pra Globo foi pensar o que ela faria se fosse o inverso, se eu tivesse partido. Ela iria querer contribuir da maneira mais efetiva, caprichada, para fazer o tributo. Estou aqui porque é o que Gloria faria por mim. Quero participar de toda a cobertura, da melhor maneira", disse ele, que garantiu que vai participar de toda a cobertura jornalística sobre a morte de Gloria.

No programa, Pedro também falou sobre a relação entre eles, que trabalharam juntos, ao longo de quase uma década, no "Fantástico". "A gente parecia irmãos. A gente brigava muito, se implicava, depois se abraçava, se dava beijo na boca. Era uma farra nossa relação. A gente apresentando o 'Fantástico', ficamos dez anos juntos, apresentamos eventos, Copa do Mundo. Ela tinha eu um grande um tesão pela notícia, vibrávamos juntos", relembrou ele, que completou: É uma contradição dizer que Gloria morreu, ela foi descansar".