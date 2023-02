Gloria Maria no ’Que História É Essa Porchat?’ - Reprodução

Gloria Maria no ’Que História É Essa Porchat?’Reprodução

Publicado 02/02/2023 12:06

Rio - A jornalista Gloria Maria participou do programa "Que História é Essa, Porchat?", do GNT, e, na ocasião, disse que não gostar de falar sobre morte e que nunca cogitou colocar datas em sua lápide. A veterana morreu nesta quinta-feira após uma luta contra a metástase de um câncer no cérebro.

fotogaleria

"Eu não gosto de papo de morte. Não vai ter aquela 'do ano tal ao ano tal'. Isso está fora. 'Nasceu tanto, e morreu tanto'. Nem pensar! Só ia colocar assim: 'A mulher que morreu sem idade'", disse Gloria Maria no programa. A jornalista nunca gostou de falar sobre sua idade, que permanece um mistério.