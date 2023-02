Gloria Maria durante uma entrevista no Altas Horas, da TV Globo, em 2019 - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 02/02/2023 12:22

Rio - Gloria Maria rodou o mundo! A jornalista, que faleceu nesta quinta-feira, em decorrência de um câncer, conheceu cerca de 163 países. Com isso, ela carimbou cerca de 16 passaportes. Entre os locais mais inusitados que a jornalista marcou presença estão: Nepal, Macau, Deserto do Saara, Escócia, Nigéria, África do Sul e Jamaica.

Gloria disse, durante o "Altas Horas", da TV Globo, em 2019, que começou a viajar devido ao trabalho na TV quando tinha entre 16 e 17 anos. "Eu era muito pobre, não tinha dinheiro para conhecer o mundo. Comecei a viajar pela TV Globo, aí fiz do mundo o meu espaço".

Na atração, a apresentadora ainda recordou que a primeira viagem profissional que fez foi como repórter do "Jornal Nacional" para cobrir a posse do presidente Jimmy Carter. "Ele foi o primeiro presidente democrata depois de anos de presidentes republicanos. Ele era favor das minorias, então a Globo fez questão de me mandar para mostrar que aqui também temos minorias que se davam bem", explicou.