Gloria Maria no ’Roda Viva’ - Gregory Grigoragi

Gloria Maria no ’Roda Viva’Gregory Grigoragi

Publicado 02/02/2023 15:21

Rio - A TV Cultura reapresenta nesta quinta-feira, a partir das 23h, o Roda Viva com a jornalista e apresentadora Glória Maria, que morreu nesta manhã , vítima de câncer. A entrevista, conduzida por Vera Magalhães, foi gravada em março de 2022. Na ocasião, a apresentadora falou sobre o início de sua carreira, coberturas marcantes, casos de racismo e a luta contra o tumor no cérebro.

fotogaleria

Como repórter do Fantástico, da TV Globo, viajou por mais de 100 países, da Europa à África e Oriente Médio. Para o Globo Repórter, seu último trabalho, registrou as belezas do Vale do Loire e da Provence, na França. Além disso, também entrevistou celebridades como Michael Jackson, Harrison Ford, Nicole Kidman, Leonardo DiCaprio e Madonna.