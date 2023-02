’Jornal Nacional’ faz homenagem histórica a Gloria Maria - Reprodução

Publicado 03/02/2023 07:42

Rio - O "Jornal Nacional" fez uma homenagem histórica para a jornalista Gloria Maria, que morreu na manhã de quinta-feira após quatro anos do diagnóstico do câncer de pulmão. Inicialmente, Gloria tratou a doença com sucesso, mas posteriormente teve metástases para o cérebro e nos últimos dias o tratamento não estava mais fazendo efeito.

O noticiário comandado por William Bonner e Renata Vasconcellos mostrou reportagens de Gloria que marcaram o Brasil, como a entrevista com Michael Jackson, Madonna, entre outras. Em seguida, os apresentadores deram seu depoimento sobre a amiga e colega de trabalho.

Renata Vasconcellos não segurou as lágrimas. "Está vendo, Gloria? Ela está vendo! Nós todos colegas da Gloria temos a consciência que... Eu estou emocionada, desculpe. Nenhuma homenagem estaria a altura do que ela representa pra gente, mas a gente tentou", disse a jornalista. "A gente tentou", concordou William Bonner.

Em seguida, o "JN" mostrou equipes de várias sedes da emissora no país e no mundo, entre elas Rio, São Paulo e Londres, aplaudindo Gloria. Foram mais de sete minutos de aplausos.