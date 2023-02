Flávia Reis - Karollayne Mendes

Publicado 06/02/2023 05:00

Rio - Após dez anos, Flávia Reis está de volta às novelas como Marineide, em "Travessia", da TV Globo. A personagem é uma mulher apaixonada pela família, amiga para qualquer hora e curte um bom samba. A artista de 47 anos não esconde a felicidade de estar no elenco do folhetim de Gloria Perez.

"Retornar às novelas foi uma surpresa boa da vida, não teve nada pensado. É que nesse meio tempo fui trabalhar com teatro, fazer peça, depois surgiu o humor...", diz ela, que fez parte do elenco de "Vai que Cola (2014), "Amor e Sexo" (2014) e "Zorra Total" (2015-2020). "Mais legal ainda é voltar com uma personagem que não é cômica, mas é popular", completa.



Se na trama Marineide é do tipo conselheira, na vida real Flávia é bem diferente. "Eu sou mais comedida, sou mais de escutar. Falo menos", comenta. A atriz ainda aponta suas semelhanças com a personagem. "Eu também sou uma pessoa muito atenta aos outros, ao que a outra pessoa está passando, às necessidades dela. Aquele tipo de pessoa que acolhe, mas não de acolher dentro da minha casa, igual a Marineide acolheu a Brisa depois dela sair da cadeia", diverte-se.

Para dar vida à mulher de Joel (Nando Cunha) e a mãe de Karina (Danielle Olímpia), a artista fez um resgate às suas raízes familiares. "Pra mim foi um presente fazer essa novela. Ela começou no Maranhão. Meu pai e a família dele eram de lá. E eu faço parte do núcleo de Vila Isabel, onde eu morei a minha vida inteira. Isso me bate em um lugar muito afetuoso e me traz muitas lembranças da minha infância, adolescência e até mesmo da vida adulta. Meu pai era esse homem que ficava no bar, que pegava um instrumento e começava a tocar", relembra Flavia, que atualmente tem residência fixa em Pedro do Rio, próximo a Itaipava.

Em breve, a vida de Marineide vai sofrer uma grande reviravolta. Sua filha, Karina (Danielle Olímpia) será chantageada por uma pessoa que ameaçará divulgará material erótico da jovem em grupos de mensagens. "A gente ainda não recebeu essas cenas. O que eu sei é que a Karina se apaixona por um cara que faz parte de uma quadrilha e será chantageada. Essa pessoa se passa por um namorado e no final ela manda nude, se expõe e a pessoa usa esse material contra ela para chantageá-la. Acredito que vai ser duro para a Marineide, como mãe, passar por essa situação com a filha. Ainda mais a Karina, que sempre está dentro de casa", adianta Flávia, que nunca foi vítima de crime virtual.

"Não, nunca. Sou muito feliz na internet. Eu sempre tenho uma troca muito boa. Também não sou uma pessoa que fico postando muito. Publico meus conteúdos, comento os comentários de alguns seguidores meus. Tenho essa relação bem comedida com a internet. Nunca sofri ameaça ou tive alguém me perseguindo, por exemplo".

De "cara limpa" nas telinhas e nas redes sociais, a atriz brinca que tem sido mais reconhecida nas ruas. "Não está dando mais pra passar despercebida, não. Não queria essa falta de sossego", conta, aos risos. "Brincadeiras à parte, tem isso de as pessoas me reconhecerem mais, sim. Elas sempre me viram muito caracterizada. Era comum eu ouvir: 'Era você que abria a peça do Paulo Gustavo (Minha Mãe é uma Peça)?', 'Você parece com uma atriz que fazia 'Vai que Cola'. Agora, como eu apareço na novela, no Instagram, as pessoas me associam mais com a minha figura", opina.