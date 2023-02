Lívia Andrade, Dona Déa Lúcia, Letícia Lima, Juliana Paes, Luciano Huck. - Alexandre Levy / TV Globo

Publicado 03/02/2023 16:50

Rio - Juliana Paes e Letícia Lima vão marcar presença no "Domingão com Huck", da TV Globo, que vai ao ar após "Campeões de Bilheteria", neste domingo. As atrizes se juntam a Lívia Andrade, dona Déa Lúcia e padre Fábio de Melo no quadro "Acredite em Quem Quiser", e vão tentar descobrir quem está falando a verdade e é o dono de uma história inusitada e curiosa na brincadeira.