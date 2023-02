Taís Araújo falou sobre críticas por protagonista em novela de Manoel Carlos - Reprodução/YouTube

Taís Araújo falou sobre críticas por protagonista em novela de Manoel CarlosReprodução/YouTube

Publicado 05/02/2023 15:46

Rio - Taís Araújo abriu o jogo sobre os comentários que recebeu na época em que atuou como Helena, na novela "Viver a Vida" (2009), escrita por Manoel Carlos para o horário nobre da TV Globo. Em entrevista ao podcast "Podpah", na última sexta-feira, a atriz de 44 anos confessou que chegou a pensar em desistir da carreira na televisão após fazer história como a primeira protagonista negra em uma novela das 21h.

fotogaleria

"Eu sofri muito nessa novela, mas eu passaria mil vezes por ela, porque ela foi muito importante para minha formação. Uma novela que eu fui muito criticada, mas tudo bem, passou! Quando acabou a novela, eu achei que minha carreira tinha acabado. Eu falei: ‘o que eu vou fazer? Vou investir no teatro!’", contou a artista, que esteve no ar recentemente como a mocinha de "Cara e Coragem", também na emissora carioca.

Os apresentadores chegaram a dizer que Taís foi madura na maneira como agiu após o término do folhetim, em 2010. No entanto, a apresentadora foi firme ao discordar: "Não fui nada! Eu me culpei muito, fui terrível comigo! Eu não cuidei de mim em lugar nenhum, foi péssimo!", declarou. "Na construção de um ator, acho que o fracasso é fundamental", opinou.

A mulher de Lázaro Ramos ainda relembrou um comentário que escutou pessoalmente de uma telespectadora, enquanto tomava sorvete em uma praia da Zona Sul do Rio. "Chega uma mulher para mim e fala: ‘Posso falar uma coisa para você? Quando você for ler o seu texto, pensa no que você está falando!’", relatou Taís.

Finalizada em maio de 2010, "Viver a Vida" ficou marcada como uma das novelas em horário nobre com pior audiência da Globo. Dez anos depois, Taís deu sua opinião sobre o motivo que teria causado o "fracasso" da novela, citando a pouca aceitação que sua Helena, uma top model aposentada, teve entre o público brasileiro. "Eu acho que o Brasil naquele momento não sabia compreender como é que havia aquela mulher negra, com sucesso, rica, e você não explicava (como ela chegou lá). Era um Brasil – que até hoje é assim – em que você precisa explicar porque é que o negro tá nessa posição, como é que conseguiu chegar", afirmou a atriz, em entrevista ao programa "Campeões de Audiência", da TV Cultura.