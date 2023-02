Maura ( Tamirys O’Hanna ) - fotos Mauricio Fidalgo / Globo

Publicado 08/02/2023 07:00

Rio - A segunda temporada da série "As Five" estreia nesta quarta-feira no Globoplay e traz de volta as personagens que conquistaram o coração do público em "Malhação: Viva a Diferença". Benê (Daphne Bozaski), Ellen (Heslaine Vieira), Keyla (Gabriela Medvedovski), Lica (Manoela Aliperti) e Tina (Ana Hikari) já são jovens adultas e enfrentam questões como as incertezas referentes à vida profissional, desigualdade social, racismo, orientação sexual, religião, entre outras.

Um dos destaques da nova fase do spin-off é a chegada da personagem Maura, vivida por Tamirys O'Hanna, uma advogada que promete movimentar a relação do grupo e abalar a amizade das meninas ao formar um triângulo amoroso com Lica e Ellen. Tamirys comemora o fato de vivências como essa estarem sendo tratadas com mais normalidade e revela que nunca esteve em um triângulo amoroso, dividida entre duas pessoas, como acontece na série. Mas confessa que já participou de um trisal, um relacionamento afetivo com três integrantes.

"Eu já me relacionei em um trisal, como a gente diz. É ótimo falar sobre essa vivência que alguns de nós têm a possibilidade de passar. É bom a gente estar falando sobre isso porque eu sinto que no mundo da juventude, dessa juventude de que eu também faço parte, isso é muito mais compreendido, muito mais aceitável, talvez as pessoas não olhem mais com tanta esquisitice. Talvez a palavra (esquisitice) não seja tão boa, mas só para denominar como era visto isso, como um pecado ou como um erro. E eu acho que não, eu acho que a vida é feita de encontros... Hoje em dia eu tenho uma relação monogâmica e estou muito feliz com ela, mas ao mesmo tempo todas as possibilidades são válidas", afirma.

"As Five" é um fenômeno entre os adolescentes e Tamirys, de 28 anos, fala sobre a responsabilidade de trabalhar com esse público. "Já passei da adolescência, claro, mas me identifico porque já trabalhei com esse público. Consigo me doar muito para essa história, para os temas, as ansiedades, as felicidades... Pra mim é muito engrandecedor estar sempre em contato com essa juventude porque eu sinto que eles também ensinam muitas coisas pra gente. É maravilhoso. Sinto também que é um público exigente. É uma exigência em relação a temas, a propostas que façam com que eles se identifiquem muito com o universo que 'As Five' se propõe. Acho que é a única série que se propõe a vir fazendo uma investigação no crescimento das personagens há tantos anos. A pensar as fases dessas adolescentes, que começaram na escola e vão seguindo a vida... É muito incrível", analisa.

Tamirys conta que foi muito bem recebida pelo elenco e que teve trocas importantes com Heslaine Vieira e Manoela Aliperti. "Todas elas me receberam com um carinho enorme. A Heislane se reconhecendo em mim, eu me reconhecendo nela. Foi um amor à primeira vista. E a Manu também. Elas foram duas pessoas que eu contracenei muito... A gente teve essa química de trabalho mesmo. Foi muito importante tê-las nessa experiência", comemora.

Tamirys também fala sobre a importância de uma série como "As Five" mostrar relações homoafetivas. "A gente tem que parar com essa caretice de não colocar realidades da vida cotidiana na dramatização, nas séries, filmes, novelas... Eu sei que eu não represento todo mundo, e nem gostaria disso, mas indiretamente eu faço isso. Eu tenho um relacionamento com outra mulher. Outra não, com uma mulher. Eu sou uma pessoa não-binária. Eu tenho uma família e gostaria de ver a minha família representada nas séries, novelas como uma coisa natural", pontua.

Amor pela arte

Tamirys O'Hanna nasceu no Cubatão, em São Paulo, e foi lá que começou seu amor pela arte. "Eu sou de Cubatão, uma cidade do litoral paulista, da Baixada Santista mais especificamente, e Cubatão sempre foi um lugar que respira muita arte. Eu sou uma pessoa ribeirinha, meus pais moram até hoje perto da costeira, a uma quadra do manguezal e isso me forma. Meu interesse pela atuação já vem daí, desde querer saber a história da minha cidade... Desde pequena (me interesso por arte), tenho meu DRT desde os 13 anos. Paralelamente a educação também veio muito forte. As pessoas pensam que por você ser artista você não estuda e eu acho isso muito nocivo. Que a gente saiba que um artista estuda muito, em todas as áreas, pra ter esse entendimento, essa educação e conseguir fazer o melhor que a gente faz".

No currículo, Tamirys tem filmes e séries como "3%", da Netflix, e "Segunda Chamada", do Globoplay. Foi nesta última, inclusive, que ela conheceu a namorada, a atriz Thalita Carauta, com quem tem uma parceria no trabalho e na vida. "A gente é uma companhia pra outra na vida, nos trabalhos… Eu muitas vezes recorro a ela, porque ela é uma pessoa que já está no mercado há muitos anos. Uma pessoa incrível, profissional impecável. Recorro a ela com certezas e incertezas... Acho que isso deixa a nossa relação muito mais interessante, sensível, muito mais verdadeira. A gente até brinca (sobre a parceria) porque eu quero trabalhar muito mais com ela, encontrá-la nessa vida das novelas e dos cinemas", diverte-se.

Espetáculo 'Na Palma da Mão'

Tamirys está em cartaz no Rio com o espetáculo "Na Palma da Mão", em que vive ninguém menos que a sambista Leci Brandão, até o dia 12 de fevereiro. "Foi uma honra pra mim ter a possibilidade de contar a história dessa mulher que é a Leci Brandão. São 50 anos de carreira dessa ancestral. Que bom que a gente pode fazer a homenagem com ela ainda presente pra ver, se emocionar. O maior desafio foi saber a importância que a Leci tem pra história do nosso Brasil. Ela é uma precursora em muitas coisas, além de toda a simbologia que ela tem no samba", comemora.

"Fiquei com muito tempo de não conseguir dar conta (de interpretar Leci). Eu pensei 'ai, eu vou sair de São Paulo, vou para o Rio de Janeiro pra contar a história da Leci, que é carioca'. Mas tudo foi se ajeitando. Hoje eu faço isso com o pé nas costas e com muito respeito. Ela assistiu ao espetáculo na estreia e ficou muito honrada porque ela se sentiu respeitada. Faço um convite para que todos assistam. Vai até dia 12".