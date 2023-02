Manoel Soares e KondZilla são os novos apresentadores do 'Papo de Segunda' do GNT - Divulgação

Publicado 07/02/2023 13:57

Rio - Manoel Soares e Konrad Cunha Dantas, o Kond, mais conhecido como KondZilla, passam a integrar o time do programa e se juntam a João Vicente e Francisco Bosco a partir do dia 13 de março, quando estreia a nova temporada no GNT.

Manoel é jornalista, escritor, ativista social, já passou pelo "É de Casa" e seguirá apresentando o "Encontro com Patrícia Poeta", na TV Globo. Já KondZilla é diretor, produtor e empresário, fundador de um dos mais relevantes canais de música no YouTube e um dos responsáveis pelo crescimento do funk no país.

Enquanto a nova temporada não estreia, o GNT reprisará o "Papo de Segunda Verão" toda segunda-feira, a partir de 21h30. "Vamos arrebentar juntos", escreveu Kond nas redes sociais.