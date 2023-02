Marco Pigossi em ’Cidade Invisível 2’ - Diego Formiga/NETFLIX

Marco Pigossi em ’Cidade Invisível 2’Diego Formiga/NETFLIX

Publicado 08/02/2023 10:41 | Atualizado 08/02/2023 10:44

Rio - Depois de dois longos anos, a Netflix divulgou nesta quarta-feira um teaser da segunda temporada de "Cidade Invisível", produção nacional que conquistou multidões no Brasil e no mundo. Além do retorno de nomes já conhecidos do público, o vídeo traz novos personagens e dá um gostinho do que vem por aí nos episódios que estreiam em breve.

fotogaleria

Nesta segunda temporada, após um bom tempo ausente, Eric (Marco Pigossi) aparece em um santuário natural protegido por indígenas e procurado por garimpeiros, perto de Belém do Pará. Ele descobre que sua filha, Luna (Manu Dieguez), e a Cuca (Alessandra Negrini) estavam morando na região com o objetivo de trazê-lo de volta à vida. Embora queira retornar imediatamente para o Rio de Janeiro com Luna, Eric percebe que a menina tem uma missão maior a cumprir na região. Ao mesmo tempo, ao tentar protegê-la, ele se torna uma ameaça para o delicado balanço entre natureza e as entidades.

O teaser lançado hoje é narrado parcialmente na língua indígena tukano, trazida à tela pela personagem da Pajé Jaciara (Ermelinda Yepario). “Estamos levando a segunda temporada para Belém, um centro urbano rico de histórias. Os novos episódios mostram um Brasil indígena, do Norte, plural e com novas entidades e elementos muito interessantes da cultura popular”, diz Carlos Saldanha.