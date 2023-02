Ana Maria Braga avisa que Louro Mané vai se ausentar por uns dias do 'Mais Você' por ter sido diagnosticado com covid-19 - Reprodução

Publicado 08/02/2023 11:59

Rio - A apresentadora Ana Maria Braga começou o "Mais Você" desta quarta-feira anunciando que o Louro Mané, interpretado por Fabio Caniatto, ficará ausente por alguns dias. De acordo com Ana, o artista testou positivo para covid-19.

"Estamos sem o Lourinho, e seguiremos assim por mais uns dias. Ele testou positivo para covid. Ele está bem, e a gente sente saudade, claro", disse a apresentadora, que em seguida exibiu um recado do colega.

"Bom dia, Ana Maria, testei positivo para Covid, mas estou bem. Estou com sintomas leves e estou com saudade todo mundo. Ana Maria, se for cozinhar as coisas gostosas que você faz todo dia, manda um pouquinho para mim?”, brincou o papagaio.