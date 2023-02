Rihanna será a atração do show do intervalo este ano - Reprdução

Publicado 08/02/2023 12:43

Rio - A RedeTV! transmitirá ao vivo o Super Bowl LVII, que acontece neste domingo, às 20h30, no State Farm Stadium, em Glendale, no Arizona, Estados Unidos. Além da decisão em campo entre Philadelphia Eagles e Kansas City, a emissora exibirá um dos momentos mais aguardados da noite, assistido todos os anos por milhares de pessoas ao redor do mundo: o show do intervalo, que reúne estrelas da música em grandes espetáculos. A apresentação principal desta edição será da cantora Rihanna, marcando o retorno da popstar aos palcos depois de seis anos.

Às 19h a equipe de transmissão abre a cobertura na RedeTV!. O narrador Marcelo do Ó e os comentaristas Gabriel Golim e Pathy dos Reis comandam o aquecimento para a grande final, mostrando ao telespectador curiosidades da NFL, os principais conceitos da modalidade, os ídolos das torcidas e os melhores lances da temporada. Os correspondentes internacionais Fábio Borges e Danilo Lacalle estarão no State Farm Stadium para registrar os momentos que antecedem a decisão.



Super Bowl LVII na RedeTV!:



Data: Domingo, 12 de fevereiro



Franquias: Philadelphia Eagles x Kansas City Chiefs



Início da transmissão: às 19h (de Brasília)



Horário do Jogo: às 20h30 (de Brasília)



Halftime Show: Rihanna (show principal)