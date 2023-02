Jennifer Dias relembrou desespero após ser sequestrada, no 'Encontro' desta quarta-feira - Reprodução/TV Globo

Publicado 08/02/2023 15:58

Rio - A atriz Jennifer Dias, de 31 anos, participou do "Encontro" desta quarta-feira, e revelou detalhes dos momentos tensos que viveu ao ser sequestrada no Rio, na madrugada do último domingo. Durante o programa da TV Globo, a artista relembrou ter sido abordada por cinco homens armados e encapuzados quando chegava em sua casa, na Zona Sul da cidade, após participar do ensaio na quadra da escola de samba Estação Primeira de Mangueira.

"No primeiro momento, demorou pra ficha cair. Eu estava chegando do ensaio, extremamente cansada, só queria chegar em casa. Depois, eu percebi que era comigo. A primeira coisa que eu pensei foi: 'eu não posso ser violada'. Como mulher, a gente pensa nisso, era o meu maior medo. Quando eu entrei no carro deles, eles falaram: 'se você reagir, a gente vai atirar, mas a gente só quer seu dinheiro'", relatou a noiva do humorista Yuri Marçal.

Ela explicou que o carro rodou pelas ruas do Centro do Rio, acompanhado por duas motos, além de também terem levado o veículo da atriz. Enquanto isso, os criminosos - que estavam bem vestidos, segundo a artista - pediram as senhas das contas bancárias de Jennifer, que recebeu diversas ameaças: "Não podia olhar pra cima, só pra baixo, eles com apontando arma pra mim... Eu ficava rezando e falava assim: 'meu Deus, eu só quero sair viva e que eles não encostem em mim'".

Após duas horas sendo mantida refém pelos bandidos, Jennifer foi deixada em um "lugar alto" que a atriz não conhecia. Foi quando ela tentou pedir ajuda e acabou passando por outra situação difícil: "Uma coisa que me deixou muito desesperada foi que eu consegui chegar num bar, mas ninguém acreditou que eu tinha sido sequestrada", disse.



"Eu tava descalça, tinha estourado a sandália. Chorando muito, tinha acabado de acontecer, quase não conseguia falar", relembrou a famosa. "Provavelmente, eles acharam que eu era uma pessoa em situação de rua, e não ajudaram. Acharam que eu era drogada", continuou ela, que foi socorrida por uma taxista, que a levou até a casa dos pais. "Ele foi um super querido. Muito obrigada por ajudar", declarou Jennifer.