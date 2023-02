Diogo Nogueira recebe Martinho da Vila no ’Samba da Gamboa’ - Kamyla Abreu / TV Brasil

Diogo Nogueira recebe Martinho da Vila no ’Samba da Gamboa’Kamyla Abreu / TV Brasil

Publicado 09/02/2023 14:07

Rio - A TV Brasil apresenta uma edição especial do "Samba na Gamboa" com a participação de Martinho da Vila, no próximo domingo, data em que o sambista completa 85 anos. A homenagem vai ao ar partir do meio-dia.

fotogaleria

O anfitrião Diogo Nogueira e Martinho revisitam a carreira do irreverente artista e destacam sua importância no universo do samba com muita música, histórias e risadas. Eles também entoam clássicos do sambista que marcaram época e fazem parte do cancioneiro do gênero como "Canta, canta minha gente", "Ex-amor" e "Disritmia".



Ao longo da atração, Martinho da Vila demonstra seu gosto pelo partido alto e sua relação com a África. A importância desse vínculo para celebrar a ancestralidade negra tão presente em sua obra é expressa em diversas faixas de sua longa discografia. O sambista fluminense natural de Duas Barras revela a Diogo Nogueira que seus laços com a folia já pareciam predestinados: nasceu em um sábado de carnaval. Tão afeito ao tema, Martinho José Ferreira carrega em seu nome artístico a escola de samba do coração.