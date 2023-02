Ana Maria Braga faz lombo suíno e se diverte com piadas de duplo sentido sobre linguiça no 'Mais Você' - Reprodução

Ana Maria Braga faz lombo suíno e se diverte com piadas de duplo sentido sobre linguiça no 'Mais Você'Reprodução

Publicado 09/02/2023 14:23

Rio - A apresentadora Ana Maria Braga deu o que falar nas redes sociais nesta quinta-feira ao preparar uma receita de lombo suíno no "Mais Você". A artista teve uma crise de riso ao manusear uma linguiça durante o preparo da receita e fez várias piadinhas de duplo sentido.

"Você corre o risco da linguiça não querer passar lá para o outro lado, porque também não tem muita lubrificação aqui, mas com jeitinho...", brincou enquanto manuseava um objeto para rechear o lombo. "Estão me dizendo aqui no ponto que tem linguiça mais fina. Tem linguiça de todo jeito. Tem linguiça fina, tem linguiça grossa. Mas cada um escolhe... Escolhe não. Ganha uma na vida", gargalhou a apresentadora.