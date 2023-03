Eli Ferreira vive Laura em ’Mar do Sertão’ - Marcio Farias

Eli Ferreira vive Laura em ’Mar do Sertão’Marcio Farias

Publicado 01/03/2023 07:00

Rio - Natural de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, Eli Ferreira se destacou em “Mar do Sertão” ao dar vida à economista Laura. Em sua terceira novela no elenco fixo, a atriz de 30 anos, que já contabiliza quase 12 anos de carreira, conta como tem sido a experiência de atuar na trama das seis da TV Globo.

fotogaleria

“Desde o primeiro contato que todos tivemos (equipe, autores e elenco) foi incrível. Uma novela leve, bonita, um tanto diversa… É uma novela aceita pelo público desde o primeiro capítulo, então isso torna o trabalho ainda mais gostoso”, destaca.A atriz, que já fez parte do elenco de “Tempo de Amar” (2017) e “Órfãos da Terra” (2019), descreve a personagem que surgiu na segunda fase da novela como braço direito do protagonista José Mendes, interpretado por Sergio Guizé, e que recentemente traiu a confiança do chefe e amigo, após ser seduzida por Tertulinho, papel de Renato Goés.“Laura é uma jovem mulher moderna, que ocupa um alto cargo na empresa como diretora financeira. Uma profissional competente que resolve tudo o que é preciso. É forte, inteligente, a típica mulher preta que é cobrada e acredita ter que dar conta de tudo”, explica a atriz.Lida pelo público como antagonista da trama, Eli defende que existe uma motivação pessoal para as atitudes de sua personagem que vai além da ambição. “Vilã não. Intensa. Ela ama. Ama o trabalho, o poder, mas isso não a desumaniza. Sempre teve um amor pelo José, ainda que até agora isso não tenha sido dito com todas as letras, mas ama. E a forma que ela lida com isso, de estar tão próxima de alguém que não a nota também como mulher, mexe com ela e a faz ter reações duvidosas (risos). Mas Laura é humana e isso vai ficar ainda mais explícito nos próximos capítulos”, adianta.Apesar da nova fase da personagem, a atriz consegue ter pontos de identificação com Laura. “A objetividade dela tem muito de mim. Sou muito direta e, quando por algum motivo não posso ser, fico muito angustiada. Ter objetivos me move, assim como acontece com Laura. Assim como a paixão pelo que faz. Laura gosta do que faz, faz com prazer e competência”, defende Eli.A artista falou ainda sobre a importância desse papel para a sua carreira. “Eu vejo como mais um 'tijolinho' nessa construção, sabe? Não gosto de dar o peso de 'o trabalho' da vida, mas sei que esse momento vai chegar e saberemos entender bem. Eu saberei entender bem. Então tem sua importância e acredito que é um 'tijolinho' bem necessário nessa caminhada. E Laura tem me ensinado mais fora de cena do que dentro e isso sim é de fato importante para mim”, reflete.Por fim, Eli Ferreira analisa o futuro de sua carreira, garantindo que é igual a qualquer outro profissional que se dedica a fazer o seu melhor a cada trabalho. “A diferença é que, na carreira artística, sempre tivemos e teremos pessoas não tão dedicadas e/ou estudiosas que alcançarão muito sucesso e bons trabalhos na trajetória. Sabendo disso, e somando o fato de ser uma artista preta, da baixada do Rio de Janeiro, eu sei que meu caminho teve e terá percalços, dificuldades, medo… Mas muitas alegrias e realizações também, que fazem parte dessa caminhada. Isso constrói o futuro e ele está acontecendo. Há 13 anos eu sonhava, e estudava muito, para viver disso. E isso me prova que estou numa crescente. Com fé, dedicação e paciência meu futuro está acontecendo. Graças aos Orixás, graças a quem veio antes de mim, e a minha resistência para passar por todos os obstáculos”, conclui.